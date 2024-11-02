С ноября в магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте взять с запасом

Об предстоящих ограничениях предупредили известные производители продукции молочного типа. В том числе об этом сказал и известный бренд "Простоквашино". Ключевая их мысль: объемы производства сливочного масла будут снижен, а цена на итоговый продукт заметно увеличится. Причина такого изменения - это дефицит сырья, а также увеличение затрат на производстве.

Компания, которой принадлежит бренд "Простоквашино", отметила, что сегодня видно, как в разы поднимается цена на масло и сливки. На второй продут ценник уже увеличился на 39% в первом же полугодии 2024 года. За все месяцы рост достиг уже 46%.

По мнению производителей, ключевые причины этой тенденции включают не только недостаток запасов, но и увеличение мировых цен на масло, а также возросший спрос на обезжиренное молоко, что обусловило пересмотр условий работы с розничными партнерами.

В ответ на эту ситуацию, Дмитрий Леонов из ассоциации «Руспродсоюз» подчеркнул, что розничные цены на сливочное масло непосредственно связаны с тем, как изменяются траты на самом производстве. Это включается и процесс закупки сырья, последующие расходы на логистику и на упаковку товаров. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Министру экономического развития Максиму Решетникову обсудить введение максимальных розничных цен на сливочное масло, чтобы стабилизировать рынок и помочь потребителям.

Эти динамичные изменения на рынке молочной продукции требуют внимательного анализа и быстрых решений, как со стороны производителей, так и регулирующих органов. Это не только предотвратит дальнейший рост цен, но и поможет сохранить уровень потребления сливочного масла в стране.