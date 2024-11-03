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С ноября в магазинах будут заметны ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

В последнее время российский рынок молочной про...

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В последнее время российский рынок молочной продукции переживает заметные колебания. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало снижение объемов производства сливочного масла крупными производителями, в том числе популярным брендом «Простоквашино». Эксперты отмечают, что основными причинами сокращения производства являются нехватка сырья и увеличение затрат на производство, что неизбежно привело к повышению розничных цен.

По информации от представителей компании HN, владеющей маркой «Простоквашино», стоимость сливок и масла значительно возросла в течение 2024 года. За первое полугодие цены на сливки увеличились на 39%, а за восемь месяцев — на 46%. Сливочное масло подорожало еще сильнее: за первую половину года на 48%, а за восемь месяцев — на 55%. Продукция, такая как «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», оказалась под угрозой временного исчезновения с полок магазинов из-за этих изменений.

Анализ ситуации показывает, что на решение производителей повлияли несколько факторов: низкие запасы на складах, рост мировых цен на масло и увеличенный спрос на молоко с низким содержанием жира. В ответ на эти вызовы производители пересматривают условия сотрудничества с ритейлерами, что может привести к дальнейшему росту цен.

Дмитрий Леонов, заместитель председателя ассоциации «Руспродсоюз», указывает, что основной причиной повышения розничных цен является увеличение себестоимости, которая включает закупку сырья, логистику и упаковку. В свете текущей ситуации, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову рассмотреть введение пороговых значений на розничные цены сливочного масла, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить нагрузку на бюджеты российских семей.

На данный момент многие потребители ожидают решений от регуляторов и готовятся к возможным изменениям на рынке молочных продуктов. Это напоминает о том, как важно мониторинг цен и поддержание разумного баланса между интересами производителей и потребителей, пишет источник.

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