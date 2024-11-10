Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С ноября они исчезнут из всех магазинов: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

В новом витке развития розничной торговли крупн...

cool-readers.ru

Подписаться в Telegram

В новом витке развития розничной торговли крупные федеральные торговые сети России принимают значительное решение о прекращении использования бумажных каталогов товаров в своих магазинах. Это изменение нацелено на уменьшение бумажного потребления и повышение экологической ответственности, а также на оптимизацию экономических расходов.

От бумаги к цифровизации: новый подход к информированию клиентов

Сети вроде «Пятерочка» и «Магнит» объявили, что вместо традиционных бумажных каталогов, которые предоставляли информацию о товарах и акциях, теперь будут использовать альтернативные способы коммуникации. «Пятерочка» планирует устанавливать в своих магазинах крупные информационные плакаты, которые будут обновляться с указанием текущих скидок и специальных предложений.

Сеть «Магнит», с другой стороны, выбрала стратегию активного использования социальных сетей для публикации подобной информации. Это не только способствует сокращению использования бумаги, но и создает новые возможности для взаимодействия с покупателями, включая проведение конкурсов и розыгрышей призов на их цифровых платформах.

Преимущества цифрового подхода

Переход на цифровые и визуальные средства информирования клиентов имеет ряд преимуществ:

  • Экологичность: Сокращение использования бумаги напрямую влияет на уменьшение отходов и способствует защите лесов.
  • Доступность: Информация становится доступна в любое время через мобильные устройства и другие гаджеты, что удобно для современных потребителей.
  • Интерактивность: Социальные сети позволяют покупателям активно участвовать в жизни любимых сетей, что укрепляет их лояльность и удовлетворенность.

Взгляд в будущее

Это решение крупных ритейлеров отражает общемировую тенденцию к цифровизации и устойчивому развитию. Ожидается, что другие участники рынка последуют примеру, увеличивая использование цифровых технологий и сокращая зависимость от традиционных бумажных носителей в своих бизнес-операциях.

Такие изменения подчеркивают растущее значение технологий и интернета в повседневной жизни потребителей и бизнеса, определяя новые направления развития для розничной торговли в России и за ее пределами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

16 часов назад

Жительницу Казани растерзала стая собак по пути на работу

Гид по скидкам Казани

день назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

сетка металлическая от тараканов

Новости Татарстана

8 часов назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участки трубопроводов на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан

монтаж плинтуса на столешницу в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей в Советском районе

Новости Казани

день назад

В Казани представят технику, захваченную на СВО

Новости Казани

11 часов назад

В Казани нашли подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Новости Татарстана

день назад

Николая Герасимова назначили замначальником экономической полиции Татарстана

Новости Казани

10 часов назад

В Казани на 3 часа задержали рейс в Москву из-за атак беспилотников
Новости Казани
2 дня назад

Движение по Горьковскому шоссе хотят открыть уже в декабре

На территории работают 86 человек и 24 единицы ...

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане планируют построить более 30 ФАПов за 329,5 млн рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

Новости Казани

7 часов назад

За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

Новости Казани

8 часов назад

Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани
В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» у...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» устроили вечеринку

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека

Новости Татарстана

12 часов назад

Шахматистка из Набережных Челнов стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет

Новости Татарстана

13 часов назад

До 15 ноября прожлен прием заявок на премию «Студент года Татарстана»
ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль
Новости России
4 дня назад

ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль