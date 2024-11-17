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С ноября их не будет во всех магазинах: «Пятерочка» и «Магнит» приняли новое решение

Крупные российские розничные сети, включая изве...

sb.by

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Крупные российские розничные сети, включая известные бренды «Пятерочка» и «Магнит», вносят революционные изменения в свои маркетинговые стратегии, отказываясь от бумажных каталогов в пользу более экологически чистых и экономически выгодных альтернатив. Этот шаг является частью широкой инициативы по снижению экологического воздействия и увеличению взаимодействия с клиентами через цифровые каналы.

Инновации в клиентской коммуникации

«Пятерочка» переключается на использование крупноформатных информационных экранов в торговых залах, которые будут регулярно обновляться, отражая последние предложения и скидки. Этот метод не только помогает сократить потребление бумаги, но и делает информацию более заметной и доступной для покупателей.

С другой стороны, «Магнит» решает активизировать свое присутствие в социальных медиа. Сеть налаживает прямую коммуникацию с покупателями через платформы социальных сетей, где они могут не только получать информацию о текущих акциях, но и участвовать в интерактивных конкурсах и розыгрышах.

Выгоды цифровой трансформации

Переход на цифровые методы общения с клиентами предлагает несколько ключевых преимуществ:

  • Экологическая ответственность: Меньшее потребление бумаги способствует снижению отходов и защите природных ресурсов.
  • Постоянная доступность: Клиенты имеют возможность получать актуальную информацию в любое время через интернет-подключенные устройства.
  • Большая вовлеченность: Использование социальных медиа усиливает интерактивность и способствует формированию более тесной связи между брендом и потребителем.

Будущее розничной торговли в цифровую эру

Эти изменения отражают более широкую глобальную тенденцию к цифровизации и подчеркивают роль устойчивого развития в бизнес-стратегиях. Ожидается, что многие другие участники рынка последуют примеру этих ритейлеров, пересматривая свои подходы к обслуживанию клиентов и минимизации воздействия на окружающую среду. Это не только открывает новые возможности для роста и инноваций, но и является важным шагом к созданию более устойчивого и ответственного потребительского общества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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