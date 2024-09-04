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С начала года Сбер предотвратил переводы мошенникам на общую сумму 200 млрд рублей

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Эффективность системы антифрода в банке составляет 99,8%

С начала года Сберу удалось предотвратить хищения со счетов своих клиентов на общую сумму порядка 200 млрд рублей. По-прежнему главной угрозой остаются мошеннические кол-центры, действующие с территории Украины и работающие под покровительством украинских властей, — для них этот преступный бизнес является важной статьёй дохода. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе IX Восточного экономического форума.

Как отметил Станислав Кузнецов, сотрудники Департамента кибербезопасности Сбербанка системно выявляют номера, с которых злоумышленники звонят россиянам, и другие мошеннические реквизиты. Эти данные попадают в специальную базу, информация из которой применяется для защиты клиентов банка от обзвонов и переводов на счета мошенников.

Сведения о мошеннических реквизитах, включая номера телефонов, использует система антифрода Сбера, эффективность которой в этом году достигла 99,8%, а также бесплатный сервис по определению мошеннических звонков в мобильном приложении СерБанк Онлайн. Так банку удаётся предотвращать хищения.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«200 млрд спасённых рублей — огромная сумма, которая наглядно показывает, как далеко мы продвинулись в вопросе защиты средств наших граждан от мошенников. Но, к сожалению, им всё ещё удаётся обманывать россиян и похищать их денежные средства. При этом, по нашим данным, около 40% от всех украденных у россиян денег украинские кол-центры направляют на помощь ВСУ. Попадаясь на уловки мошенников, люди не только становятся жертвами, но и невольно участвуют в финансировании украинской армии. Поэтому очень важно сохранять максимальную бдительность, быть внимательными к своим друзьям и близким, которые могут попасть под влияние мошенников. И самое простое, что можно сделать, — установить у себя определитель мошеннических номеров, наш бесплатный сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн. После его активации на экране устройства будет высвечиваться предупреждающая надпись, если звонок идёт с мошеннического номера из базы Сбера. Либо можно вообще заблокировать такие звонки».

Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учреждён указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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