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С марта теперь будут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С марта текущего года ГИБДД ужесточает меры по ...

drive2.ru

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С марта текущего года ГИБДД ужесточает меры по выявлению нетрезвых водителей, что вызвало множество слухов и домыслов среди автомобилистов. Одним из наиболее обсуждаемых является предположение о том, что недостаточно тёплая одежда в зимнее время может стать причиной для проверки на алкогольное или наркотическое опьянение. Однако, что на самом деле стоит за этими мерами?

Правда о проверках на трезвость

На деле, законодательство не содержит никаких положений, касающихся внешнего вида водителей в контексте опьянения. Инспекторы ГИБДД действительно нацелены на улучшение безопасности дорожного движения, но проверки на трезвость основываются на поведении водителя и других признаках, которые могут указывать на опьянение.

Внешний вид как повод для проверки

Лёгкая одежда в мороз может вызвать подозрения у инспекторов, поскольку расширенные сосуды и покраснение лица могут быть последствиями употребления алкоголя. Однако это само по себе не является основанием для штрафа или лишения прав. В таких случаях может быть предложено пройти дыхательный тест или медицинское освидетельствование.

Процедура проверки

Начиная с марта, ГИБДД регулярно будет проводить рейды. Решение о штрафе или лишении прав будет приниматься только после медицинского освидетельствования, подтверждающего состояние опьянения.

Последствия отказа от освидетельствования

Отказ от прохождения теста на алкоголь равносилен управлению автомобилем в состоянии опьянения. Это влечёт за собой штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Советы водителям

  1. Одевайтесь по погоде: это может помочь избежать ненужного внимания со стороны ГИБДД.
  2. Не садитесь за руль в состоянии опьянения: это наиболее надёжный способ избежать штрафов и сохранить безопасность.
  3. Будьте корректны при общении с инспекторами: уважительное поведение может облегчить процесс взаимодействия.
  4. Знайте свои права: в случае сомнений или неправомерных действий со стороны инспектора, вы имеете право запросить разъяснения или даже зафиксировать общение на видео.

Таким образом, хотя слухи о лишении прав за отсутствие тёплой одежды не соответствуют действительности, водителям всё же следует быть готовыми к более строгим проверкам в плане трезвости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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