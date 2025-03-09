С марта теперь будут лишать прав на 1,5 года: ГАИ будет искать сразу 3 категории водителей
autogoda.ru
С первого марта 2025 года в России вступят в силу усиленные меры против вождения в состоянии алкогольного опьянения. Государственная автоинспекция (ГАИ) объявила о введении новых правил, которые предусматривают значительное ужесточение санкций за такие нарушения.
Ключевые изменения в законодательстве
Новые меры касаются трёх основных категорий нарушений:
- Вождение в нетрезвом состоянии: Нарушители теперь столкнутся с увеличенным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, в зависимости от степени опьянения и вызванных им последствий.
- Отказ от прохождения теста на алкоголь: За отказ от тестирования также предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на период до 2 лет.
- Передача управления автомобилем лицу в состоянии алкогольного опьянения: Такой поступок будет караться так же строго, как если бы водитель сам управлял транспортом в нетрезвом виде.
Усиление контроля на дорогах
В ответ на статистику, показывающую высокий процент ДТП, связанных с алкоголем, ГАИ усилит контроль за соблюдением этих правил. Особое внимание будет уделено вечернему и ночному времени, когда риск вождения в нетрезвом состоянии традиционно возрастает.
Дополнительные меры
В случае отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения без законных на то оснований, нарушителям грозит лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. Это ужесточение призвано закрыть лазейки в законе, позволяющие избежать наказания за уклонение от проверки.
Заключение
Новые правила подчеркивают намерения властей серьезно бороться с проблемой пьяного вождения, которая продолжает быть одной из главных причин дорожных происшествий в стране. Ужесточение наказаний предназначено не только для наказания, но и для предотвращения таких действий в будущем, увеличивая безопасность на дорогах для всех участников движения.
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