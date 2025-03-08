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С марта станут лишать прав на 1,5 года: ГАИ будет искать сразу 3 категории водителей

С 1 марта 2025 года вступят в силу новые, более...

drive2.ru

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С 1 марта 2025 года вступят в силу новые, более строгие меры против водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на растущие угрозы безопасности на дорогах, ГАИ будет сосредотачиваться на трех ключевых категориях нарушителей, вводя более жесткие санкции, включая лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

Какие меры ждут водителей в состоянии опьянения?

Вождение в нетрезвом состоянии остается одним из самых серьезных правонарушений на дорогах. С 1 марта штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составит 30 тысяч рублей, а водитель будет лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет, в зависимости от степени опьянения и последствий.

Особое внимание будет уделяться водителям, которые отказываются пройти тест на алкоголь. В случае отказа, водителю грозит такой же штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до 2 лет.

Передача управления пьяному водителю

Кроме того, новые правила также касаются тех, кто передает управление транспортом нетрезвому человеку. За передачу автомобиля пьяному водителю будет применяться наказание, аналогичное тому, которое предусмотрено для самого нарушителя — штраф и лишение прав на срок до 2 лет.

Отказ от медосвидетельствования

Если водитель отказывается от прохождения медосвидетельствования, это также повлечет серьезные последствия. В таком случае ему будет назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. Однако если имеются законные основания для отказа, то наказание может быть пересмотрено.

Что стоит учитывать водителям?

Эти новые меры отражают серьезную борьбу с нетрезвыми водителями, которая направлена на улучшение безопасности на дорогах. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и избегать управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также помнить о последствиях за отказ от тестирования на алкоголь и медосвидетельствования.

Вводимые санкции являются шагом к укреплению дисциплины на дорогах и повышения ответственности водителей за свои действия, что должно снизить количество аварий и инцидентов, связанных с вождением в нетрезвом состоянии.

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