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С марта полный запрет: Центробанк меняет условия выдачи кредитов

С марта 2025 года на портале Госуслуг станет до...

buhguru.com

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С началом марта 2025 года портал Госуслуг представит значимое новшество, которое обещает укрепить финансовую безопасность россиян.

Новая функция позволит пользователям устанавливать запрет на оформление кредитов в их имя, что станет надежной защитой от финансового мошенничества.

Механизм работы функции

С введением этого нововведения, любые попытки оформления кредита на имя пользователя без его явного согласия будут блокироваться. Такая система оградит граждан от действий мошенников, которые могут попытаться использовать чужие персональные данные для получения кредитов.

В случае необходимости снять блокировку, пользователь может это сделать через портал, однако процедура займет до двух дней. Это предотвратит спонтанные решения, которые могут быть вызваны влиянием третьих лиц.

Исключения в системе

Новая функция не будет распространяться на ипотечные и автокредиты из-за их сложности и требовательности к документации, что само по себе снижает риски мошенничества.

Расширение защиты

Особенно актуальной новая функция станет для защиты финансов пожилых людей, которые часто становятся жертвами агрессивных кредитных агентов. Установив такой запрет, семьи смогут обезопасить своих старших родственников от непредвиденных финансовых обязательств.

Введение данной функции на портале Госуслуг подчеркивает стремление правительства усилить защиту граждан от финансовых угроз. Предоставление такой возможности позволит каждому пользователю более контролировать свои финансы, добавляя уверенности в их безопасность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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