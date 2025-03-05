С марта начнут лишать прав на полтора года: ГАИ будет искать сразу три категории водителей

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые меры по борьбе с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция усилит контроль за нарушителями, а санкции станут более строгими.

Кого затронут новые меры?

Нетрезвые водители – за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года.

Отказ от теста на алкоголь – влечёт такие же санкции: штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до 2 лет.

Передача руля пьяному человеку – теперь приравнивается к вождению в нетрезвом виде и влечёт аналогичное наказание.

Отказ от медосвидетельствования – штраф и лишение прав на 18–24 месяца, если отказ не имеет законных оснований.

Какие изменения ждут водителей?

С 1 марта ГАИ будет проводить усиленные рейды и проверки, чтобы сократить число нарушителей. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.