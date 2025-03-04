С марта начнут лишать прав на 1,5 года: ГАИ будет искать сразу три категории водителей

С 1 марта 2025 года в России вводятся дополнительные меры для борьбы с водителями в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция (ГАИ) сосредоточит внимание на трех категориях нарушителей, для которых будут применяться более строгие санкции, включая лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

Вождение в нетрезвом виде остается одним из самых серьезных правонарушений. За это предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, в зависимости от степени опьянения и последствий, которые могут возникнуть.

Если водитель отказывается от прохождения теста на алкоголь, ему также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а срок лишения прав может составить до 2 лет. Наказание также ждёт тех, кто передаст управление транспортом пьяному человеку, так как это приравнивается к нарушениям, как для самого водителя.

Кроме того, отказ от медицинского освидетельствования также приведет к штрафу и лишению прав на срок от 18 до 24 месяцев, если отказ не был обоснован законными основаниями, сообщает gorodkirov.ru.