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С марта начнут лишать прав на 1,5 года: ГАИ будет искать сразу три категории водителей

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу но...

balashiha.ru

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С 1 марта 2025 года в России вводятся дополнительные меры для борьбы с водителями в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция (ГАИ) сосредоточит внимание на трех категориях нарушителей, для которых будут применяться более строгие санкции, включая лишение водительских прав на срок до 1,5 лет.

Вождение в нетрезвом виде остается одним из самых серьезных правонарушений. За это предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, в зависимости от степени опьянения и последствий, которые могут возникнуть.

Если водитель отказывается от прохождения теста на алкоголь, ему также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а срок лишения прав может составить до 2 лет. Наказание также ждёт тех, кто передаст управление транспортом пьяному человеку, так как это приравнивается к нарушениям, как для самого водителя.

Кроме того, отказ от медицинского освидетельствования также приведет к штрафу и лишению прав на срок от 18 до 24 месяцев, если отказ не был обоснован законными основаниями, сообщает gorodkirov.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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