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С марта хотят лишать прав на полтора года: ГАИ будет искать сразу три категории водителей

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые меры ...

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С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые меры, направленные на борьбу с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция усилит контроль за нарушителями, а санкции станут более строгими.

Кого затронут новые меры?

  • Нетрезвые водители – за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрены штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года.
  • Отказ от теста на алкоголь – если водитель отказывается пройти тест на алкоголь, санкции такие же: штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.
  • Передача руля пьяному человеку – теперь передача автомобиля нетрезвому человеку будет приравнена к вождению в нетрезвом виде и повлечет аналогичное наказание.
  • Отказ от медосвидетельствования – за отказ пройти медицинское освидетельствование, если у водителя нет законных оснований для этого, предусмотрены штраф и лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев.

Какие изменения ждут водителей?

С 1 марта 2025 года ГАИ будет проводить усиленные рейды и проверки, чтобы сократить число нарушителей. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП, в которых виноваты нетрезвые водители.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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