С марта будут лишать прав на полтора года: ГАИ будет искать сразу три категории водителей
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С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые строгие меры по борьбе с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция усилит контроль за нарушителями, а санкции за такие правонарушения станут более жесткими.
Кого затронут новые меры?
- Нетрезвые водители: За управление автомобилем в состоянии опьянения теперь предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
- Отказ от теста на алкоголь: В случае отказа от прохождения теста на алкоголь водителю грозит такой же штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.
- Передача руля пьяному человеку: Передача управления автомобилем пьяному водителю теперь приравнивается к вождению в нетрезвом виде и влечёт аналогичное наказание.
- Отказ от медосвидетельствования: В случае отказа от прохождения медосвидетельствования без законных оснований, водителю будет грозить штраф и лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев.
Какие изменения ждут водителей?
С 1 марта 2025 года Госавтоинспекция будет проводить усиленные рейды и проверки для борьбы с нетрезвыми водителями. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП, связанных с вождением в нетрезвом состоянии.
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