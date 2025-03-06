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С марта будут лишать прав на полтора года: ГАИ будет искать сразу три категории водителей

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу но...

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С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые строгие меры по борьбе с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция усилит контроль за нарушителями, а санкции за такие правонарушения станут более жесткими.

Кого затронут новые меры?

  • Нетрезвые водители: За управление автомобилем в состоянии опьянения теперь предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
  • Отказ от теста на алкоголь: В случае отказа от прохождения теста на алкоголь водителю грозит такой же штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.
  • Передача руля пьяному человеку: Передача управления автомобилем пьяному водителю теперь приравнивается к вождению в нетрезвом виде и влечёт аналогичное наказание.
  • Отказ от медосвидетельствования: В случае отказа от прохождения медосвидетельствования без законных оснований, водителю будет грозить штраф и лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев.

Какие изменения ждут водителей?

С 1 марта 2025 года Госавтоинспекция будет проводить усиленные рейды и проверки для борьбы с нетрезвыми водителями. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП, связанных с вождением в нетрезвом состоянии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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