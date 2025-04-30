С мая за установку таких фар весной сразу лишат прав – стоят у каждого второго водителя

Светодиодные фары — это красиво и безопасно, но только при правильной установке.

Разбираемся, когда модернизация — это апгрейд, а когда — нарушение закона.

Закон и ответственность: что говорит ГИБДД

Установка светодиодных ламп в штатные фары без разрешения производителя и без сертификации может считаться незаконным переоборудованием:

Штраф — от 500 рублей

При серьёзных нарушениях — лишение прав до 1 года

Требование демонтажа за свой счёт

После 2019 года Верховный суд смягчил подход: если свет корректно настроен и не слепит — наказание может быть отменено.

Плюсы LED-освещения:

Яркий и равномерный свет — лучше видимость ночью и в дождь

Меньше энергопотребление — экономия ресурсов авто

Долговечность — служат в 5–10 раз дольше галогена

Минусы и подводные камни:

Неправильная установка может ослеплять встречных водителей

Несертифицированные лампы — проблемы на техосмотре

Зимой LED-фары не греются — может обмерзать стекло фары

Как установить LED-фары и не нарушить закон?

Используйте сертифицированные компоненты

Покупайте у официальных продавцов с документами

Устанавливайте только в сертифицированных сервисах

Обязательно проверьте корректность светового пучка

Советы на зиму: