С мая полностью будет запрещена установка заборов на даче: придется их убрать

Летний отдых на даче для многих собственников загородной недвижимости может обернуться неожиданными проблемами, если не учесть новые правила относительно установки заборов.

Ранее споры о расположении и конструкции ограждений могли растягиваться на годы, приводя к конфликтам с соседями. Однако новые требования жестко ограничивают параметры заборов, и их несоответствие может привести к серьезным штрафам и обязательному демонтажу.

Главным изменением стало жесткое привязка забора к кадастровым данным участка. Он должен строго соответствовать границам, указанным в официальных документах. Любое отклонение, даже минимальное, может вызвать претензии со стороны соседей или проверяющих органов.

Кроме того, заборы должны быть светопроницаемыми. Сплошные конструкции, такие как кирпичные или бетонные заборы без просветов, теперь запрещены. Максимальная высота ограждения составляет 1,8 метра — все, что выше, считается нарушением. Материалы также ограничены — лучше всего подходят решетчатые или сетчатые конструкции, а также профнастил с достаточным количеством просветов.

Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется внимательно изучить кадастровые документы на участок и проконсультироваться с геодезистами и юристами, если вы планируете строить новый забор или изменять старый.

Даже декоративные элементы, такие как вьющиеся растения, должны быть тщательно контролируемы, чтобы не превращать забор в непрозрачный барьер. Регулярная обрезка растительности поможет избежать нарушений.

Соблюдение этих правил поможет вам избежать штрафов и лишних расходов, которые могут достигать 30 000 рублей, и обеспечить спокойствие на даче.