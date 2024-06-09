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С июня в поездах этого делать теперь нельзя — как станут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне-2024

Путешественники нередко выбирают поездки на поездах вместо более быстрого самолета по ряду многочисленных причин.

Илона Боянова

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Путешественники нередко выбирают поездки на поездах вместо более быстрого самолета по ряду многочисленных причин.

Некоторым этот способ кажется дешевле и проще, некоторые боятся летать. В поездах действуют свои собственные правила поведения пассажиров, которые, на самом деле, постоянно меняются. Некоторые действия вовсе запретили, некоторые, напротив, разрешили. Для того чтобы не столкнуться со штрафами, недоразумениями и другими проблемами во время поездок на поезде следует обратить внимание на ряд нововведений, которые РЖД одобрили ещё в прошлом году. Необходимость напомнить о них обусловлена тем, что лето - это всем известная пора отпусков, когда хочется отдохнуть после долгих рабочих месяцев где-нибудь на море.

С приходом лета, когда многие граждане стремятся отдохнуть, стоит обратить внимание на новые требования для проезда в поездах РЖД. Эти новшества, действующие с начала прошлой осени, становятся особенно актуальными для путешественников в этом сезоне.

Это нововведение было внесено для решения проблем, с которыми сталкивались пассажиры на верхних полках, не имевшие возможности пообедать за столом.
В связи с вступлением в силу новых правил, пассажирам запрещено громко включать музыку и использовать электронные устройства на максимальной громкости в поездах. Рекомендуется заранее приобретать билеты на летние маршруты, чтобы избежать возможных неудобств. На путешествие также влияют дополнительные ограничения, включая запрет на курение, перевозку домашних животных без соответствующих документов и употребление алкоголя за пределами ресторанов и вагонов-баров, сообщает PROGOROD33.

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