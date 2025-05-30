С июня начнут забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, ожидает новое правило
kasheloff.ru
Обновлённые нормы коснутся всех категорий владельцев земли — от дачников и садоводов до собственников участков в населённых пунктах:
- Участки, купленные после апреля 2025 года, автоматически считаются освоенными после регистрации.
- Владельцам старых участков даётся переходный период до апреля 2028 года для приведения земли в порядок.
Под «освоенностью» понимается:
- отсутствие мусора и сорной растительности;
- наличие зарегистрированных строений;
- либо фактическое использование земли по целевому назначению.
Нарушение правил: какие последствия
Если участок будет признан заброшенным, владельцу сначала выпишут предупреждение, а в случае игнорирования — штраф.
Систематическое нарушение может закончиться судебным изъятием земли.
Почему вводятся такие меры
Цель нововведений — сократить количество неиспользуемых или заросших участков.
Заброшенные земли:
- портят внешний вид населённых пунктов,
- создают экологические и пожарные риски,
- снижают экономическую эффективность использования территорий.
Новые правила — шаг к улучшению ландшафта и экологической безопасности.
Советы владельцам земли
- Осмотрите свой участок — избавьтесь от мусора и сорняков.
- Легализуйте постройки — особенно если они используются.
- Подумайте о благоустройстве: это увеличит стоимость участка и снизит риск проверок.
Используйте землю рационально — это не только требование закона, но и выгодный подход для бизнеса, сельского хозяйства или личных целей.
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