С июня начнут забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, ожидает новое правило

Обновлённые нормы коснутся всех категорий владельцев земли — от дачников и садоводов до собственников участков в населённых пунктах:

Участки, купленные после апреля 2025 года, автоматически считаются освоенными после регистрации.

Владельцам старых участков даётся переходный период до апреля 2028 года для приведения земли в порядок.

Под «освоенностью» понимается:

отсутствие мусора и сорной растительности;

наличие зарегистрированных строений;

либо фактическое использование земли по целевому назначению.

Нарушение правил: какие последствия

Если участок будет признан заброшенным, владельцу сначала выпишут предупреждение, а в случае игнорирования — штраф.

Систематическое нарушение может закончиться судебным изъятием земли.

Почему вводятся такие меры

Цель нововведений — сократить количество неиспользуемых или заросших участков.

Заброшенные земли:

портят внешний вид населённых пунктов,

создают экологические и пожарные риски,

снижают экономическую эффективность использования территорий.

Новые правила — шаг к улучшению ландшафта и экологической безопасности.

Советы владельцам земли

Осмотрите свой участок — избавьтесь от мусора и сорняков.

Легализуйте постройки — особенно если они используются.

Подумайте о благоустройстве: это увеличит стоимость участка и снизит риск проверок.

Используйте землю рационально — это не только требование закона, но и выгодный подход для бизнеса, сельского хозяйства или личных целей.