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С июня начнут забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, ожидает новое правило

С лета 2025 года в России начнут действовать но...

kasheloff.ru

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Обновлённые нормы коснутся всех категорий владельцев земли — от дачников и садоводов до собственников участков в населённых пунктах:

  • Участки, купленные после апреля 2025 года, автоматически считаются освоенными после регистрации.
  • Владельцам старых участков даётся переходный период до апреля 2028 года для приведения земли в порядок.

Под «освоенностью» понимается:

  • отсутствие мусора и сорной растительности;
  • наличие зарегистрированных строений;
  • либо фактическое использование земли по целевому назначению.

Нарушение правил: какие последствия

Если участок будет признан заброшенным, владельцу сначала выпишут предупреждение, а в случае игнорирования — штраф.

Систематическое нарушение может закончиться судебным изъятием земли.

Почему вводятся такие меры

Цель нововведений — сократить количество неиспользуемых или заросших участков.

Заброшенные земли:

  • портят внешний вид населённых пунктов,
  • создают экологические и пожарные риски,
  • снижают экономическую эффективность использования территорий.

Новые правила — шаг к улучшению ландшафта и экологической безопасности.

Советы владельцам земли

  • Осмотрите свой участок — избавьтесь от мусора и сорняков.
  • Легализуйте постройки — особенно если они используются.
  • Подумайте о благоустройстве: это увеличит стоимость участка и снизит риск проверок.

Используйте землю рационально — это не только требование закона, но и выгодный подход для бизнеса, сельского хозяйства или личных целей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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