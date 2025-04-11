Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С июля все зачисления на карту станут облагать налогом - ответ ФНС

Слухи о налоге на переводы между физлицами снов...

kcsonvu.gov35.ru

Подписаться на Дзен.канал

В начале июля социальные сети заполонили тревожные сообщения: якобы с каждого перевода на карту теперь будут взимать налог.

Особенно активно распространялись видеоролики, в которых утверждалось, что любой поступивший на счёт платёж — даже от родственников — будет признан доходом и обложен налогом.

Реакция налоговиков: опровержение без оговорок

Руководитель ФНС Светлана Бондарчук публично опровергла слухи:

«Личные переводы между гражданами налогом не облагаются. Объектом налогообложения — только доходы от бизнеса или другой оплачиваемой деятельности», — заявила она.

Также был направлен официальный депутатский запрос, на который ФНС ответила письменно: подарки, переводы родным, помощь друзьям — всё это не облагается налогом.

Почему фейк сработал?

Подобные слухи особенно сильно влияют на граждан, активно использующих переводы в быту — для помощи близким, совместных покупок, сборов средств и т.д. Однако юристы подчёркивают: все личные безвозмездные переводы не считаются доходом, а значит, не облагаются НДФЛ.

Как распознать дезинформацию?

Эксперты рекомендуют:

  • Проверять новости через сайт ФНС, Госдумы или заявления официальных лиц;
  • Не доверять информации из непроверенных источников — особенно видео в мессенджерах;
  • Помнить, что любые налоговые изменения принимаются открыто и широко освещаются в СМИ.

Зачем важно не поддаваться панике?

Распространение фейков может привести к:

  • отказу от привычных безналичных переводов;
  • росту недоверия к банкам;
  • правовым последствиям — за распространение заведомо ложной информации.

Вывод: никакого налога на личные переводы между физлицами нет и не планируется. Не позволяйте панике управлять своими финансами — доверяйте только проверенным источникам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Правила техосмотра автомобилей в Татарстане в 2025 году: что надо знать

Новости Казани

день назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

средство от тараканов в частном доме

Лонгриды

день назад

Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска

Интересное в Казани

2 дня назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

ремонт замков входной металлической двери в Екатеринбурге

Не у нас

16 часов назад

30-летний житель Ногинска стал первой жертвой из-за атак ИИ

Новости Татарстана

день назад

Пара погибла в жутком ДТП в Татарстане: прокуратура начала проверку

Новости Татарстана

день назад

В 49 лет умер известный журналист и телеведущий Радик Фархуллин

Новости Татарстана

22 часа назад

Скоро еще на 2 трассах РТ введут оплату по транспондеру

Новости Казани

день назад

В районе Азино образовалась огромная пробка
Новости Казани
23 часа назад

На 3 этап благоустройства Голубых озер потратят 121,5 млн рублей

Тендер был опубликован 8 апреля

Не у нас

12 часов назад

KF: в Казани пытаются прекратить дело водителя, насмерть сбившего мужчину

Интересное в Казани

день назад

«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на 100 тысяч»: врач рассказала, как в Казани теряют деньги у стоматолога

Не у нас

15 часов назад

Ученые: зачатые в холодное время люди менее склонны к ожирению

Не у нас

16 часов назад

6 детей ранены после удара молнии на стадионе в Японии
В Татарстане сотрудница ЗАГСа обвиняется по 2 с...
Новости Татарстана
14 часов назад

В Татарстане сотрудница ЗАГСа обвиняется по 2 статьям

Новости Татарстана

16 часов назад

Энгель Фаттахов уволен с поста главы района Татарстана

Не у нас

17 часов назад

В МВД рассказали, что как мошенники крадут деньги и фейковые приложения банков

Не у нас

17 часов назад

Эксперты рассказали, как распознать фальшивые уведомления от налоговой службы
Подросток из Казани едва не погиб под поездом
Новости Казани
16 часов назад

Подросток из Казани едва не погиб под поездом