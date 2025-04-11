С июля все зачисления на карту станут облагать налогом - ответ ФНС
kcsonvu.gov35.ru
В начале июля социальные сети заполонили тревожные сообщения: якобы с каждого перевода на карту теперь будут взимать налог.
Особенно активно распространялись видеоролики, в которых утверждалось, что любой поступивший на счёт платёж — даже от родственников — будет признан доходом и обложен налогом.
Реакция налоговиков: опровержение без оговорок
Руководитель ФНС Светлана Бондарчук публично опровергла слухи:
«Личные переводы между гражданами налогом не облагаются. Объектом налогообложения — только доходы от бизнеса или другой оплачиваемой деятельности», — заявила она.
Также был направлен официальный депутатский запрос, на который ФНС ответила письменно: подарки, переводы родным, помощь друзьям — всё это не облагается налогом.
Почему фейк сработал?
Подобные слухи особенно сильно влияют на граждан, активно использующих переводы в быту — для помощи близким, совместных покупок, сборов средств и т.д. Однако юристы подчёркивают: все личные безвозмездные переводы не считаются доходом, а значит, не облагаются НДФЛ.
Как распознать дезинформацию?
Эксперты рекомендуют:
- Проверять новости через сайт ФНС, Госдумы или заявления официальных лиц;
- Не доверять информации из непроверенных источников — особенно видео в мессенджерах;
- Помнить, что любые налоговые изменения принимаются открыто и широко освещаются в СМИ.
Зачем важно не поддаваться панике?
Распространение фейков может привести к:
- отказу от привычных безналичных переводов;
- росту недоверия к банкам;
- правовым последствиям — за распространение заведомо ложной информации.
Вывод: никакого налога на личные переводы между физлицами нет и не планируется. Не позволяйте панике управлять своими финансами — доверяйте только проверенным источникам.
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