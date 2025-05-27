С июля все зачисления на карту будут проверять в ФНС и облагать налогом: вот как теперь это будет устроено

ФНС опровергла слухи о новом налоге на переводы с банковских карт с 1 июля 2025 года

Федеральная налоговая служба официально заявила, что с 1 июля 2025 года не вводится новый налог на денежные переводы с банковских карт граждан. Распространяемая информация о введении такого налога является недостоверной.

По закону налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается с переводов между физическими лицами для личных нужд, возврата долгов, выплат алиментов, подарков (за исключением недвижимости и ценных бумаг), а также с банковских бонусов и кэшбэка. Налогом облагаются только доходы от предпринимательской деятельности.

Банки контролируют денежные операции для предотвращения мошенничества, отмывания преступных доходов и уклонения от уплаты налогов.

Для получения точной информации рекомендуется обращаться к официальным источникам — сайтам ФНС и Центрального банка, а также консультироваться с налоговыми специалистами.