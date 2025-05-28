С июля все зачисления на карту будут поступать в ФНС и облагаться налогом: вот как теперь это будет устроено

ФНС опровергла слухи о новом налоге на переводы с банковских карт с 1 июля 2025 года

Федеральная налоговая служба официально заявила, что с 1 июля 2025 года не будет введён новый налог на переводы с банковских карт граждан. Распространяемая информация о таком налоге — ложь.

Что говорит закон?

По закону налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается с переводов между физлицами для личных целей — возврата долгов, подарков (кроме недвижимости и ценных бумаг), алиментов, а также с банковских бонусов и кэшбэка. Налог платят только с доходов от предпринимательской деятельности.

Контроль банков

Банки контролируют операции для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и уклонением от налогов, но это не связано с новым налогом.

Куда обращаться за информацией?

Для точных данных лучше обращаться к официальным сайтам ФНС и Центрального банка или консультироваться с налоговыми экспертами.