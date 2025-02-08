С февраля у россиян станут забирать автомобили: какие категории машин "попадут"

С февраля текущего года на территории Российской Федерации начали действовать обновленные правила проведения технического осмотра автомобилей. Эти изменения коснулись преимущественно авто старше десяти лет и включили в себя новые экологические стандарты и переход на цифровую документацию.

Основной текст: Владельцы старых автомобилей теперь сталкиваются с новым вызовом: за несоответствие ужесточенным экологическим нормам предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей. В рамках нововведений, диагностическая карта теперь выдается исключительно в электронном виде, отправляясь на электронную почту владельца после проверки.

Процедура осмотра стала строго документироваться: каждый этап фиксируется в электронной системе, включая фотографии марки машины, её регистрационного номера и VIN-кода. Повышенное внимание уделяется проверке тормозной системы, состояния фар и наличия любых повреждений, особенно на лобовом стекле, которые могут стать причиной отказа в выдаче карты. Стоимость техосмотра также увеличилась на 7,5%.

Эксперт Ян Хайцеэр отмечает, что хотя экологические стандарты не новы, их строгое применение началось только сейчас. Проблема усугубляется тем, что многие водители удаляют системы контроля выбросов для уменьшения эксплуатационных расходов, что в будущем может привести к массовому запрету на использование таких автомобилей. Кроме того, низкое качество топлива и продолжение выпуска автомобилей классов Евро-0 и Евро-2 только ухудшают экологическую обстановку.

Заключение: Переход на цифровой и экологически ответственный подход в проведении техосмотра автомобилей в России представляет собой важный шаг к повышению безопасности на дорогах и защите окружающей среды. Однако этот переход также требует адаптации и возможно, поддержки для владельцев старых автомобилей, чтобы соответствовать новым требованиям, пишет actualnews.org.