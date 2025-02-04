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С февраля у россиян начнут забирать автомобили: какие категории машин «попадут»

Обсуждение новых правил техосмотра в России, вл...

sputnik.by

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С начала февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила техосмотра, оказывающие значительное влияние на владельцев автомобилей старше десяти лет.

Эксперт по автомобильной индустрии Ян Хайцеэр подробно прокомментировал изменения, которые могут привести к массовому изъятию автомобилей из-за несоответствия экологическим стандартам.

Закручивание гаек: ужесточение требований к экологическим нормам

В рамках новой системы техосмотра особое внимание уделяется экологическим требованиям. Штрафы за их нарушение теперь могут достигать от 2000 до 5000 рублей.

Важным нововведением стала полная цифровизация процесса: диагностическая карта высылается владельцу на электронную почту, а каждый этап осмотра фиксируется в электронной системе, что включает фотографирование марки автомобиля, его регистрационных знаков и VIN-кода.

Причины ужесточения правил

По словам Хайцеэра, ужесточение норм связано не только с желанием повысить экологическую безопасность, но и с необходимостью контролировать демонтаж систем снижения вредных выхлопов, который некоторые водители осуществляют для улучшения производительности своих машин.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что использование некачественного топлива снижает экологический класс автомобилей, что также усугубляет общую экологическую обстановку.

Влияние на рынок автомобилей

Эти изменения могут существенно повлиять на российский авторынок, особенно на сегмент старых автомобилей, которые больше не смогут соответствовать новым стандартам. В свете текущих трендов это может стимулировать увеличение спроса на новые автомобили или более новые подержанные модели, соответствующие экологическим требованиям.

Советы автовладельцам

Владельцам старых автомобилей Хайцеэр советует заранее готовиться к техосмотру, обращая внимание на состояние тормозной системы, фар и лобового стекла, а также рассматривать возможность модернизации системы выхлопа, чтобы соответствовать новым экологическим стандартам. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и дополнительных расходов в будущем.

Новые правила техосмотра в России являются частью более широкой экологической политики, направленной на снижение воздействия автотранспорта на окружающую среду. Хотя они представляют определенные вызовы для владельцев старых автомобилей, они также открывают путь к более чистому и безопасному будущему на дорогах, сообщает actualnews.org.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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