С февраля станет бесплатно для каждого пенсионера. В РФ водится новая льгота

С началом 2025 года пожилые граждане России получили возможность ежедневно посещать центры активного долголетия. Это нововведение направлено на улучшение качества их жизни, предоставляя широкий доступ к мероприятиям и услугам, которые способствуют здоровью и социальной активности.

Изменения в доступности центров

До этого момента центры работали только по будням, оставляя многих пенсионеров без возможности посещения в выходные. Теперь измененный график позволяет пенсионерам планировать свой досуг более гибко, обеспечивая доступ к любимым занятиям каждый день.

Комментарий от специалиста

Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, отмечает значимость этих изменений: "Теперь каждый пенсионер может заниматься увлечениями ежедневно, без привязки к строгому графику, что делает жизнь более радостной и насыщенной."

Вариативность программ в центрах

Что могут получить пенсионеры в таких центрах:

Образовательные программы : курсы, улучшающие знания в различных областях.

: курсы, улучшающие знания в различных областях. Физическая активность : занятия, адаптированные под возможности пожилых, от йоги до легкой аэробики.

: занятия, адаптированные под возможности пожилых, от йоги до легкой аэробики. Творческие и клубные мероприятия : возможности для развития творческих навыков и общения.

: возможности для развития творческих навыков и общения. Социальные события: регулярные праздники и собрания, способствующие дружелюбной атмосфере.

Влияние на жизнь пенсионеров

Расширение режима работы центров значительно улучшает социальную активность пенсионеров, помогая им оставаться вовлеченными в общественную жизнь, предотвращать одиночество и поддерживать душевное равновесие. Такие изменения демонстрируют важность внимания к потребностям старшего поколения и стремление обеспечить им достойную и счастливую старость