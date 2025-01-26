С февраля станет бесплатно для каждого пенсионера. В РФ водится новая льгота
uleoparda.ru
С началом 2025 года пожилые граждане России получили возможность ежедневно посещать центры активного долголетия. Это нововведение направлено на улучшение качества их жизни, предоставляя широкий доступ к мероприятиям и услугам, которые способствуют здоровью и социальной активности.
Изменения в доступности центров
До этого момента центры работали только по будням, оставляя многих пенсионеров без возможности посещения в выходные. Теперь измененный график позволяет пенсионерам планировать свой досуг более гибко, обеспечивая доступ к любимым занятиям каждый день.
Комментарий от специалиста
Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, отмечает значимость этих изменений: "Теперь каждый пенсионер может заниматься увлечениями ежедневно, без привязки к строгому графику, что делает жизнь более радостной и насыщенной."
Вариативность программ в центрах
Что могут получить пенсионеры в таких центрах:
- Образовательные программы: курсы, улучшающие знания в различных областях.
- Физическая активность: занятия, адаптированные под возможности пожилых, от йоги до легкой аэробики.
- Творческие и клубные мероприятия: возможности для развития творческих навыков и общения.
- Социальные события: регулярные праздники и собрания, способствующие дружелюбной атмосфере.
Влияние на жизнь пенсионеров
Расширение режима работы центров значительно улучшает социальную активность пенсионеров, помогая им оставаться вовлеченными в общественную жизнь, предотвращать одиночество и поддерживать душевное равновесие. Такие изменения демонстрируют важность внимания к потребностям старшего поколения и стремление обеспечить им достойную и счастливую старость
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