С февраля россиян начнут лишать автомобилей: какие категории машин "попадут"

С февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра автомобилей, что вызвало значительные изменения для владельцев транспортных средств, особенно старше десяти лет. На фоне ужесточения экологических норм, многие автовладельцы столкнулись с необходимостью платить штрафы от 2000 до 5000 рублей за несоответствие новым требованиям.

Основные изменения в техосмотре

Электронный формат документов: Диагностическая карта теперь выдается только в электронном виде, что является частью общенационального перехода к цифровизации государственных услуг. Каждый этап техосмотра фиксируется и сохраняется в базе данных, включая фотографии марки автомобиля, регистрационных знаков и VIN-кода.

Повышение цены на услуги: Стоимость прохождения техосмотра увеличилась на 7,5%. Это связано с новыми требованиями к фиксации процесса осмотра и строгой проверке технического состояния автомобилей.

Строгий контроль за состоянием автомобиля: Особое внимание во время техосмотра уделяется состоянию тормозной системы, фар и лобового стекла. Автомобили с значительными повреждениями лобового стекла или другими критическими дефектами не будут допущены к эксплуатации.

Экологические аспекты нововведений

Эксперт Ян Хайцеэр подчеркивает, что экологические стандарты, хоть и не новы, теперь начнут строго соблюдаться. Проблема в том, что многие водители демонтируют устройства для снижения вредных выхлопов, что ведет к ухудшению экологической ситуации. Также усугубляет ситуацию использование некачественного бензина, который может снижать экологический класс автомобиля.

Непригодные стандарты производства: На фоне этих изменений критически важно отметить, что многие российские автомобили все еще производятся с низким экологическим классом (Евро-0 и Евро-2), что при текущих условиях становится все более неприемлемым.

Выводы и перспективы

Новые правила техосмотра направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение экологической обстановки в стране. Однако они также налагают дополнительные обязательства на владельцев автомобилей, требуя от них большей ответственности и внимания к состоянию своих транспортных средств. Эти меры могут стать стимулом для обновления автопарка и перехода на более экологичные транспортные средства, что в конечном итоге способствует улучшению качества воздуха и снижению вредных выбросов, пишет actualnews.org.