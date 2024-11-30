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С декабря в магазинах РФ вводятся строгие ограничения: этого в магазинах больше никто не найдет

Рынок розничной торговли в России переживает зн...

ekonomstrojdom.ru

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Рынок розничной торговли в России переживает значительные изменения: продажи товаров со скидками сократились до минимальных значений за последние годы. Согласно отчету Nielsen, опубликованному в "Ведомостях", за третий квартал текущего года произошло уменьшение доли акционных товаров на 8,9% по сравнению с прошлым годом.

Это сокращение коснулось как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Заметно, что некоторые категории продуктов, включая шоколад, майонез и консервированные овощи, теперь продаются без скидок. В онлайн-секторе доля товаров со скидками снизилась на 5,8%, а средний размер скидки уменьшился с 19,7% до 17,4%.

Марина Волкова, аналитик из "Нильсен", указывает, что уменьшение числа акций не означает их исчезновение. Вместо этого ретейлеры изменили свои стратегии привлечения покупателей, предлагая низкие цены напрямую в магазинах. Игорь Караваев, руководитель Ассоциации компаний розничной торговли, подтверждает, что отказ от традиционных акций стал трендом, который вытесняет устаревшие методы стимулирования продаж на фоне появления жестких дискаунтеров.

Также стоит отметить, что инфляция ускорилась, как сообщает Минэкономразвития, с последним ростом на 0,37% за одну неделю. Это поднимает вопросы о подготовке к зимним покупкам, которые могут потребовать более крупных финансовых вложений и большего терпения со стороны покупателей.

В текущей экономической среде потребители могут ощутить необходимость адаптироваться к новым условиям покупки, где акции и скидки становятся все более редким явлением. Теперь более чем когда-либо важно быть информированным и готовым к новым реалиям рынка розничной торговли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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