С декабря в магазинах РФ увидим строгие ограничения: этого в магазинах больше не будет

В третьем квартале текущего года рынок розничной торговли в России продемонстрировал неожиданное сокращение количества акционных предложений. Согласно последним данным от Nielsen, опубликованным "Ведомостями", процент товаров, продаваемых по сниженным ценам, достиг минимальных значений за многие годы, уменьшившись на 8,9 процентных пунктов в сравнении с прошлым годом.

Эта тенденция также заметна в интернет-торговле, где доля скидочных товаров упала на 5,8 процентных пунктов, а средний размер скидок снизился с 19,7% до 17,4%. Особенно это касается продовольственных товаров, в то время как промоакции в сегменте непродовольственных товаров по-прежнему активны.

Марина Волкова, аналитик компании "Нильсен", отмечает, что изменение подхода к скидкам связано не с исчезновением акций, а с переориентацией ритейлеров на стратегию постоянно низких цен вместо традиционных временных акций. Это изменение подхода направлено на обеспечение большей прозрачности и предсказуемости для покупателей.

Игорь Караваев, глава Ассоциации компаний розничной торговли, поддерживает эту точку зрения, указывая на модный тренд отказа от временных скидок. Это изменение в стратегии усиливается конкуренцией с дискаунтерами, которые предпочитают устанавливать низкие цены без временных акций.

В контексте этих изменений Министерство экономического развития России фиксирует ускорение инфляции, которое может влиять на покупательскую способность и решения ритейлеров о ценообразовании. Согласно официальным данным, за неделю с 12 по 18 ноября текущего инфляция составила 0,37%, что почти вдвое выше, чем в предыдущую неделю.

Это может сигнализировать о том, что российские потребители должны адаптироваться к новой реальности, где стабильно низкие цены могут заменить привычные периодические скидки. Данный подход предлагает большую предсказуемость и удобство для покупателей, особенно в условиях роста цен.