С декабря полностью уберут из квитанций ЖКУ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики в квартире

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Новый пакет мер поддержки, вступающий в силу 19...

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Новый пакет мер поддержки, вступающий в силу 19 ноября 2024 года, предусматривает освобождение от комиссионных сборов при оплате жилищно-коммунальных услуг для нескольких категорий российских граждан. Это решение принято в рамках усилий правительства по снижению финансового бремени на социально уязвимые слои населения.

Основание для нововведений

Ранее, в апреле 2024 года, было объявлено о начале реализации плана по уменьшению нагрузки на бюджеты граждан, включая освобождение от штрафов за опоздание по платежам за ЖКХ. Новые правила, которые теперь вводятся, продолжают эту политику, устраняя комиссионные сборы, которые могли составлять до 3% от суммы платежей.

Кому положены льготы

Льготы будут распространяться на следующие группы граждан:

  • Члены многодетных семей
  • Родственники погибших или ставших инвалидами в результате военных действий ветеранов
  • Лица с инвалидностью
  • Пенсионеры

Эти меры призваны облегчить экономическое давление на указанные группы, уменьшая их месячные расходы и увеличивая доступный доход.

Прогнозы и ожидаемые результаты

Отмена комиссий ожидается не только как финансовое облегчение для многих семей, но и как шаг к повышению социальной защищенности граждан. Это изменение подкрепляет обязательства государства перед своими гражданами и поддерживает принципы социальной справедливости.

Заключение

Введение новых льгот по оплате ЖКХ в России является значимым шагом к укреплению финансовой стабильности уязвимых слоев населения. Подобные инициативы не только помогают сократить расходы, но и способствуют созданию более справедливого и инклюзивного общества.

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