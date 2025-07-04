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С августа 2025 года пенсии снова пересчитают: как изменится размер выплат для пенсионеров

Что нужно знать о перерасчёте пенсий для работа...

ok.ru

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С 1 августа 2025 года в России будет произведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.

Это поможет увеличить их выплаты с учётом дополнительных страховых взносов и стажа, накопленного за год.

Как это повлияет на пенсионеров?

Процесс перерасчёта будет автоматическим, и пенсионерам не нужно подавать заявление. В расчёт будут приняты страховые взносы работодателей и дополнительный стаж работы пенсионера, что непосредственно повлияет на размер пенсии.

Какая прибавка будет предусмотрена?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц, в зависимости от количества пенсионных баллов, накопленных в течение года.

Почему это важно?

Перерасчёт поможет компенсировать рост цен и улучшить материальное положение пенсионеров. Это также будет мотивировать людей продолжать работать в пенсионном возрасте, так как их трудовые усилия будут учитываться при перерасчёте выплат.

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