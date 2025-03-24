С апреля водительское удостоверение станет недействительным: новый закон ГИБДД ставит в ступор водителей

С 1 апреля 2025 года вступает в силу обновленное законодательство Российской Федерации, касающееся обмена водительских прав для иностранцев и россиян, получивших удостоверения за рубежом.

В соответствии с новым законом, граждане России, а также иностранные граждане, получившие водительские права за пределами страны, обязаны обменять их на российские документы.

Когда нужно обменять права?

Для граждан, которые переехали в Россию по виду на жительство или стали гражданами РФ, обмен должен быть завершен в течение трех недель с момента получения статуса. Важно, что это правило касается всех иностранных прав, полученных за пределами Российской Федерации.

Для тех, кто вернулся в Россию после долгого пребывания за рубежом, новый закон также предписывает обязательную замену прав. Они должны это сделать в течение года с момента возвращения на родину, а для подтверждения своего права на управление транспортом им нужно будет пройти повторное тестирование.

Исключения из правил

Существуют исключения для владельцев российских водительских прав, выданных в Белоруссии, а также для дипломатов и членов их семей. Им разрешается обменивать иностранные водительские удостоверения без дополнительных экзаменов или обучения.

Штрафы за нарушение

Нарушение установленных правил грозит административным штрафом до 15 тысяч рублей и временным отстранением от управления транспортом. Поэтому важно не забывать о сроках обмена и пройти все необходимые процедуры.

Какие экзамены нужно сдавать?

Для получения российских прав на категории М, А, В, А1 и В1 достаточно сдать теоретический экзамен. Однако для получения прав на категории С, D и их подкатегории требуется полное обучение в автошколе.

Для граждан из стран, где русский язык является одним из официальных, существуют некоторые послабления, и им не нужно будет сдавать экзамены на знание языка.