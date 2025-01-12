С января 2025 окажется полностью бесплатно для всех пенсионеров - будет доступна новая льгота

С началом 2025 года российские центры активного долголетия предприняли значительный шаг к улучшению качества жизни пенсионеров, расширив свой график работы до включения выходных дней. Это изменение призвано обеспечить более гибкий доступ к разнообразным программам активного досуга, предлагаемым центрами.

Больше возможностей для активности и общения

До этого нововведения центры функционировали только в будние дни, что ограничивало возможности многих пенсионеров, желающих участвовать в предложенных активностях. Теперь же, с возможностью посещения центров по субботам и воскресеньям, пожилые люди получили свободу выбора удобного времени для занятий, которые помогают им оставаться активными и социально активными.

Широкий спектр занятий

Центры активного долголетия предлагают множество занятий, направленных на физическое и интеллектуальное развитие пожилых людей. Курсовые программы включают обучение компьютерной грамотности, кулинарные классы, спортивные активности, творческие мастер-классы и образовательные лекции. Кроме того, предлагаются и менее традиционные виды досуга, такие как сапсерфинг, что позволяет пенсионерам исследовать новые увлечения и находить друзей с общими интересами.

Польза для пенсионеров

Расширение графика работы центров активного долголетия способствует не только разнообразию досуга, но и укреплению физического здоровья пожилых людей. Регулярное участие в активностях способствует улучшению общего самочувствия, уменьшает чувство одиночества и способствует долголетию.

Вывод

Включение выходных дней в рабочий график центров активного долголетия значительно улучшило доступность и удобство услуг для пожилых людей в России. Это нововведение не только открывает двери для активного и социально насыщенного досуга, но и создает благоприятную среду для укрепления здоровья и духа старшего поколения.