С 9 марта выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

Автомобилистов предупредили о предстоящих проверках на выездах из городов, которые будут проводиться с участием нескольких ведомств.

Многим водителям грозит лишение прав на срок от 2 до 3 лет, если они нарушат правила.

Рейды на выездах из городов

Новые рейды начнутся в ближайшее время и будут охватывать в первую очередь территории за городом, где традиционно начинается весенний сезон охоты. Граждане часто выезжают на личных автомобилях для этого хобби, поэтому проверять будут в основном автомобили и их водителей.

Охота и транспортировка оружия

Особое внимание будет уделено соблюдению правил охоты. За порядком будут следить сотрудники Росгвардии, региональных Минприроды, инспекторы охотнадзора и другие. Водители обязаны иметь все необходимые документы на охоту, а оружие должно быть перевозимо в специальной упаковке. Нарушения этих требований могут привести к лишению прав на охоту на срок до 3 лет.

Проверки на долги

На выходных также будут проводиться рейды с участием судебных приставов и налоговых инспекторов. Они будут проверять водителей на наличие долгов. Если у кого-то накопились неоплаченные задолженности, им предложат оплатить долги прямо на месте. В случае отказа от уплаты, водитель может лишиться удостоверения на неопределённый срок, сообщает primpress.ru.