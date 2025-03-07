С 9 марта выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз
kchetverg.ru
Автомобилистов предупредили о предстоящих проверках на выездах из городов, которые будут проводиться с участием нескольких ведомств.
Многим водителям грозит лишение прав на срок от 2 до 3 лет, если они нарушат правила.
Рейды на выездах из городов
Новые рейды начнутся в ближайшее время и будут охватывать в первую очередь территории за городом, где традиционно начинается весенний сезон охоты. Граждане часто выезжают на личных автомобилях для этого хобби, поэтому проверять будут в основном автомобили и их водителей.
Охота и транспортировка оружия
Особое внимание будет уделено соблюдению правил охоты. За порядком будут следить сотрудники Росгвардии, региональных Минприроды, инспекторы охотнадзора и другие. Водители обязаны иметь все необходимые документы на охоту, а оружие должно быть перевозимо в специальной упаковке. Нарушения этих требований могут привести к лишению прав на охоту на срок до 3 лет.
Проверки на долги
На выходных также будут проводиться рейды с участием судебных приставов и налоговых инспекторов. Они будут проверять водителей на наличие долгов. Если у кого-то накопились неоплаченные задолженности, им предложат оплатить долги прямо на месте. В случае отказа от уплаты, водитель может лишиться удостоверения на неопределённый срок, сообщает primpress.ru.
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