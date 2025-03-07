С 9 марта всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин с такими фарами

​В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, в светлое время суток при движении транспортного средства необходимо включать фары ближнего света, дневные ходовые огни (ДХО) или противотуманные фары.

Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, обеспечивая лучшую видимость автомобиля для других участников движения.