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С 9 марта всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин с такими фарами

Водителям необходимо соблюдать правила дорожног...

drive2.ru

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​В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, в светлое время суток при движении транспортного средства необходимо включать фары ближнего света, дневные ходовые огни (ДХО) или противотуманные фары.

Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, обеспечивая лучшую видимость автомобиля для других участников движения.

  • За несоблюдение данного правила предусмотрена административная ответственность. Водителям, не включившим фары в положенное время, грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
  • Важно отметить, что использование габаритных огней вместо ближнего света, ДХО или противотуманных фар в дневное время является нарушением правил и также может привести к наложению штрафа.
  • Для обеспечения безопасности на дорогах и избежания штрафных санкций водителям рекомендуется строго соблюдать установленные правила использования световых приборов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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