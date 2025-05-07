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С 9 мая всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин именно с такими фарами

Днём нужно включать ближний свет или ДХО — это ...

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С 1 мая по 1 июня или круглый год — в любое светлое время суток фары на машине должны быть включены.

Разбираемся, какие именно, что запрещено и за что наказывают.

Что требует ПДД?

Согласно п. 19.5 ПДД РФ, водитель обязан включить:

  • ближний свет фар или
  • дневные ходовые огни (ДХО), если они предусмотрены конструкцией автомобиля

Цель — повысить видимость автомобиля на дороге и снизить риск ДТП, особенно в пасмурную погоду или при резких перепадах света.

Можно ли использовать противотуманные фары?

Да, согласно п. 19.4 ПДД, противотуманные фары можно включать вместо ближнего света в светлое время суток.

Плюсы противотуманок:

  • меньше потребляют энергии
  • служат дольше
  • не перегреваются при длительной поездке

Но это — альтернатива, а не замена всем фонарям.

Что запрещено?

Габаритные огни нельзя использовать как замену дневному свету.

Они слишком тусклые — особенно на трассах, где важна максимальная видимость.

Штрафы за нарушения

  • 500 рублей — за езду без ближнего света или ДХО днём (ст. 12.20 КоАП РФ)
  • Возможность отделаться предупреждением, если включили фары на месте
  • До 2 500 рублей — за движение без фар ночью или в плохую погоду

Как действовать правильно?

  • Включайте ближний свет или ДХО сразу после запуска двигателя
  • Если используете противотуманные фары, убедитесь в их исправности и корректной настройке
  • Не полагайтесь только на автоматический режим света — лучше проверить вручную

Важно:

Включённые фары — это не только требование ПДД, но и вопрос безопасности. Видимость — ключевой фактор на дороге, особенно при высоких скоростях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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