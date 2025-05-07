С 9 мая всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин именно с такими фарами
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С 1 мая по 1 июня или круглый год — в любое светлое время суток фары на машине должны быть включены.
Разбираемся, какие именно, что запрещено и за что наказывают.
Что требует ПДД?
Согласно п. 19.5 ПДД РФ, водитель обязан включить:
- ближний свет фар или
- дневные ходовые огни (ДХО), если они предусмотрены конструкцией автомобиля
Цель — повысить видимость автомобиля на дороге и снизить риск ДТП, особенно в пасмурную погоду или при резких перепадах света.
Можно ли использовать противотуманные фары?
Да, согласно п. 19.4 ПДД, противотуманные фары можно включать вместо ближнего света в светлое время суток.
Плюсы противотуманок:
- меньше потребляют энергии
- служат дольше
- не перегреваются при длительной поездке
Но это — альтернатива, а не замена всем фонарям.
Что запрещено?
Габаритные огни нельзя использовать как замену дневному свету.
Они слишком тусклые — особенно на трассах, где важна максимальная видимость.
Штрафы за нарушения
- 500 рублей — за езду без ближнего света или ДХО днём (ст. 12.20 КоАП РФ)
- Возможность отделаться предупреждением, если включили фары на месте
- До 2 500 рублей — за движение без фар ночью или в плохую погоду
Как действовать правильно?
- Включайте ближний свет или ДХО сразу после запуска двигателя
- Если используете противотуманные фары, убедитесь в их исправности и корректной настройке
- Не полагайтесь только на автоматический режим света — лучше проверить вручную
Важно:
Включённые фары — это не только требование ПДД, но и вопрос безопасности. Видимость — ключевой фактор на дороге, особенно при высоких скоростях.
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