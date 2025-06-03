С 9 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой
rutube.ru
Пенсионерам в июне повысят выплаты с перерасчётом за март и апрель: как исправить ошибки в трудовой книжке
В июне многие пенсионеры получат повышенные выплаты с перерасчётом за март и апрель. Перерасчёт стал возможен после исправления ошибок в трудовых книжках, из-за которых Пенсионный фонд не учитывал полный страховой стаж.
Почему пенсия может быть меньше?
Ошибки в трудовой книжке — даже небольшие неточности или незаверенные исправления — часто снижают страховой стаж. В результате Пенсионный фонд занижает размер пенсии. Особенно часто встречаются неверные записи о переводах или незаверенные исправления.
Как проверить и исправить ошибки?
- Обратитесь к работодателю за подтверждающими справками.
- Если организация закрылась, найдите документы в архиве.
- Соберите все подтверждающие бумаги.
- Подайте заявление в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать пенсию.
За какие месяцы сделают перерасчёт?
Перерасчёт будет проведён с того месяца, когда вы предоставили исправленные документы. Например, если вы исправили трудовую книжку в мае, то выплаты пересчитают за март и апрель.
Чем раньше вы исправите ошибки, тем быстрее получите повышение пенсии.
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