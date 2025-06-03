С 9 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой

Пенсионерам в июне повысят выплаты с перерасчётом за март и апрель: как исправить ошибки в трудовой книжке

В июне многие пенсионеры получат повышенные выплаты с перерасчётом за март и апрель. Перерасчёт стал возможен после исправления ошибок в трудовых книжках, из-за которых Пенсионный фонд не учитывал полный страховой стаж.

Почему пенсия может быть меньше?

Ошибки в трудовой книжке — даже небольшие неточности или незаверенные исправления — часто снижают страховой стаж. В результате Пенсионный фонд занижает размер пенсии. Особенно часто встречаются неверные записи о переводах или незаверенные исправления.

Как проверить и исправить ошибки?

Обратитесь к работодателю за подтверждающими справками.

Если организация закрылась, найдите документы в архиве.

Соберите все подтверждающие бумаги.

Подайте заявление в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать пенсию.

За какие месяцы сделают перерасчёт?

Перерасчёт будет проведён с того месяца, когда вы предоставили исправленные документы. Например, если вы исправили трудовую книжку в мае, то выплаты пересчитают за март и апрель.

Чем раньше вы исправите ошибки, тем быстрее получите повышение пенсии.