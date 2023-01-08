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· Регина Шигабетдинова

С 9 января за один предмет в багажнике начнут лишать прав на полгода: ГИБДД будет проверять всех

С 9 января за один предмет в багажнике начнут лишать прав на полгода: ГИБДД будет проверять всех

Фото: gas-kvas.com

Водителям сообщили об одном предмете в багажнике, который может привести к лишению прав на срок до полугода. В ближайшее время проверять автомобилистов будут сотрудники ГИБДД, передает PRIMPRESS.

Новая волна таких проверок на дорогах начнется с 9 января. Многие после праздников будут перевозить из своих загородных домов или дач определенные предметы, которые как раз и будут привлекать внимание сотрудников дорожной полиции. Речь идет о различных крупногабаритных вещах. Это может быть как стальная балка, которую автомобилист запланирует перевезти в своем багажнике на дачу, так и предмет мебели, который нужно будет отвезти в город, или велосипед.

Зачастую крупные предметы не помещаются в багажник полностью и высовываются наружу, тем самым нарушая правила перевозки по габаритам. В ГИБДД предупредили, что будут обращать пристальное внимание на такие вещи в скором времени и останавливать всех, у кого это заметят. А за нарушение водителей ждут определенные наказания.

Так, если габариты будут нарушены на 10 сантиметров, автовладельца оштрафуют на сумму 1500 рублей, а если превышение составит 20 сантиметров и больше, то речь будет идти уже о лишении прав на срок до 3 месяцев. А на срок до полугода водителя лишат прав, если выход за пределы конструкции автомобиля составит 50 сантиметров и более.

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