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· 16+ · Алина Алмакаева

С 9 января 2025 будет совершенно бесплатно для всех пенсионеров. Ждёт новая льгота

С января 2025 года российские центры активного ...

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С января 2025 года российские центры активного долголетия начали работать по выходным, что стало важным шагом для поддержки пожилых людей. Это нововведение сделало услуги центров более доступными, предоставив пенсионерам больше возможностей для активного отдыха и досуга.

Раньше центры функционировали только в будние дни, что ограничивало их посещение. Теперь пожилые люди могут участвовать в программах как в рабочие дни, так и в выходные. Это позволяет им эффективно планировать своё время и бесплатно посещать разнообразные занятия.

Как отмечает Анастасия Киреева, эксперт по пенсионным вопросам, расширение графика работы направлено на повышение качества жизни старшего поколения. Это помогает им сохранять активность, поддерживать здоровье и заниматься любимыми делами каждый день.

Программы центров включают:

Обучение: компьютерные курсы, кулинарные мастер-классы и другие полезные навыки.

Фитнес: адаптированные тренировки под руководством опытных инструкторов.

Творчество: пение, рисование, рукоделие для раскрытия талантов.

Образование: лекции и мастер-классы на актуальные темы.

Необычные активности: например, сап-сёрфинг для новых впечатлений.

Центры помогают пожилым людям оставаться активными, общаться с единомышленниками и получать удовольствие от жизни. Бесплатные услуги делают их доступными для всех, способствуя созданию комфортного общества для людей любого возраста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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