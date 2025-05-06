С 8 мая всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин именно с такими фарами
auto.onliner.by
Согласно п. 19.5 ПДД РФ, днём водитель обязан включить ближний свет фар или ДХО (если они предусмотрены конструкцией авто).
Цель — увеличение видимости автомобиля на дороге и снижение риска ДТП, особенно в пасмурную погоду или при плохой видимости.
Можно ли использовать противотуманные фары?
Да. Пункт 19.4 ПДД разрешает использование противотуманных фар вместо ближнего света в светлое время суток.
Плюсы:
- Меньшее энергопотребление
- Более длительный срок службы
- Не перегреваются при длительной езде
Но важно помнить: это альтернатива, а не универсальная замена всем фонарям.
Что запрещено?
Габаритные огни нельзя использовать как дневной свет.
Они недостаточно яркие, особенно на трассах, и не обеспечивают безопасность.
Штрафы за нарушение
- 500 рублей — за езду без включённых фар днём (ст. 12.20 КоАП РФ)
- Предупреждение — возможно при устранении нарушения на месте
- До 2 500 рублей — если ехать без фар ночью или в плохую погоду
Как действовать правильно?
- Включайте ближний свет или ДХО сразу после запуска двигателя
- Если используете противотуманные фары — проверьте исправность и настройку
- Не надейтесь на авто-режим — проверьте вручную
Важно: Включённые фары — это не просто правило, а реальная защита жизни на дороге.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец