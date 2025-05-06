С 8 мая всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин именно с такими фарами

Согласно п. 19.5 ПДД РФ, днём водитель обязан включить ближний свет фар или ДХО (если они предусмотрены конструкцией авто).

Цель — увеличение видимости автомобиля на дороге и снижение риска ДТП, особенно в пасмурную погоду или при плохой видимости.

Можно ли использовать противотуманные фары?

Да. Пункт 19.4 ПДД разрешает использование противотуманных фар вместо ближнего света в светлое время суток.

Плюсы:

Меньшее энергопотребление

Более длительный срок службы

Не перегреваются при длительной езде

Но важно помнить: это альтернатива, а не универсальная замена всем фонарям.

Что запрещено?

Габаритные огни нельзя использовать как дневной свет.

Они недостаточно яркие, особенно на трассах, и не обеспечивают безопасность.

Штрафы за нарушение

500 рублей — за езду без включённых фар днём (ст. 12.20 КоАП РФ)

Предупреждение — возможно при устранении нарушения на месте

До 2 500 рублей — если ехать без фар ночью или в плохую погоду

Как действовать правильно?

Включайте ближний свет или ДХО сразу после запуска двигателя

Если используете противотуманные фары — проверьте исправность и настройку

Не надейтесь на авто-режим — проверьте вручную

Важно: Включённые фары — это не просто правило, а реальная защита жизни на дороге.