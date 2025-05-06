Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 8 мая всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин именно с такими фарами

Свет фар днём — это не просто формальность, а п...

auto.onliner.by

Подписаться на Дзен.канал

Согласно п. 19.5 ПДД РФ, днём водитель обязан включить ближний свет фар или ДХО (если они предусмотрены конструкцией авто).

Цель — увеличение видимости автомобиля на дороге и снижение риска ДТП, особенно в пасмурную погоду или при плохой видимости.

Можно ли использовать противотуманные фары?

Да. Пункт 19.4 ПДД разрешает использование противотуманных фар вместо ближнего света в светлое время суток.

Плюсы:

  • Меньшее энергопотребление
  • Более длительный срок службы
  • Не перегреваются при длительной езде

Но важно помнить: это альтернатива, а не универсальная замена всем фонарям.

Что запрещено?

Габаритные огни нельзя использовать как дневной свет.

Они недостаточно яркие, особенно на трассах, и не обеспечивают безопасность.

Штрафы за нарушение

  • 500 рублей — за езду без включённых фар днём (ст. 12.20 КоАП РФ)
  • Предупреждение — возможно при устранении нарушения на месте
  • До 2 500 рублей — если ехать без фар ночью или в плохую погоду

Как действовать правильно?

  • Включайте ближний свет или ДХО сразу после запуска двигателя
  • Если используете противотуманные фары — проверьте исправность и настройку
  • Не надейтесь на авто-режим — проверьте вручную

Важно: Включённые фары — это не просто правило, а реальная защита жизни на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Не у нас

день назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

сколько стоит вызов специалиста,чтоьы избавиться на даче от кротов

Не у нас

11 часов назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

эстрадные оркестры в Казани

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Новости Казани

день назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Татарстана

11 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников
Новости Казани
2 часа назад

В Казани выделят деньги на восстановление домов после атаки БПЛА

В Казани выделят субсидии на восстановление дом...

Не у нас

2 часа назад

В Ватикане нашли неизвестный фрагмент Библии возрастом 1500 лет

Не у нас

2 часа назад

PSJ: Солнце может уничтожить все живое на Земле через 5 млрд лет

Не у нас

2 часа назад

Independent: грибок-убийца Aspergillus может убить половину Европы

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане откроется центр адаптации мигрантов
Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пацие...
Новости Татарстана
2 часа назад

Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах

Новости Татарстана

2 часа назад

Раис Татарстана посетил ферму, поставляющую лошадей для кавалерии Ким Чен Ына

Не у нас

4 часа назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы
Невидимый враг под ногами: рассказываем, чем оп...
Интересное в Казани
6 дней назад

Невидимый враг под ногами: рассказываем, чем опасны не чищенные ковры и как бороться со скрытой угрозой