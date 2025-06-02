С 8 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой

Пенсионерам в июне повысят выплаты с перерасчётом за март и апрель: как исправить ошибки в трудовой

В июне некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии с перерасчётом за март и апрель. Это стало возможным после исправления ошибок в трудовых книжках, из-за которых не учитывался полный стаж работы.

Почему пенсия может быть меньше положенного

Ошибки в трудовой книжке — даже пара неправильных строк — могут значительно уменьшить ваш страховой стаж и, соответственно, размер пенсии. Часто это незаверенные исправления или неверные записи о переводах на другую должность, которые Пенсионный фонд не учитывает при расчётах.

Как проверить и исправить ошибки

Обратитесь к работодателю за справками, подтверждающими вашу работу.

Если компания закрылась — найдите нужные документы в архиве.

Собрав все бумаги, подайте заявление в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать пенсию.

За какие месяцы будет перерасчёт?

Перерасчёт назначается с месяца, когда были предоставлены правильные документы. Если вы исправили трудовую в мае, выплаты пересчитают за март и апрель. Чем раньше вы исправите ошибки — тем быстрее получите положенную прибавку, сообщает progorod58.