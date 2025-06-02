С 8 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой
kasheloff.ru
Пенсионерам в июне повысят выплаты с перерасчётом за март и апрель: как исправить ошибки в трудовой
В июне некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии с перерасчётом за март и апрель. Это стало возможным после исправления ошибок в трудовых книжках, из-за которых не учитывался полный стаж работы.
Почему пенсия может быть меньше положенного
Ошибки в трудовой книжке — даже пара неправильных строк — могут значительно уменьшить ваш страховой стаж и, соответственно, размер пенсии. Часто это незаверенные исправления или неверные записи о переводах на другую должность, которые Пенсионный фонд не учитывает при расчётах.
Как проверить и исправить ошибки
- Обратитесь к работодателю за справками, подтверждающими вашу работу.
- Если компания закрылась — найдите нужные документы в архиве.
- Собрав все бумаги, подайте заявление в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать пенсию.
За какие месяцы будет перерасчёт?
Перерасчёт назначается с месяца, когда были предоставлены правильные документы. Если вы исправили трудовую в мае, выплаты пересчитают за март и апрель. Чем раньше вы исправите ошибки — тем быстрее получите положенную прибавку, сообщает progorod58.
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