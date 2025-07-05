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С 8 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся поискать другие места

С 2025 года в России вступили в силу новые прав...

kasheloff.ru

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С 2025 года в России вступили в силу новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей в водоохраняемых и лесных районах.

Эти меры были введены для охраны природы и предотвращения лесных пожаров, которые в последние годы становятся всё более частыми.

Где запрещено парковаться и подъезжать на автомобиле?

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров от берега.

  • Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — не ближе 50 метров.

  • Морские побережья — не ближе 500 метров от берега.

Двигаться и парковаться можно только на дорогах с твёрдым покрытием и на специально оборудованных стоянках.

Лесные зоны:
Въезд в лесные массивы может быть ограничен или полностью запрещён, особенно в периоды высокой пожарной опасности. Нарушение противопожарных норм может привести к штрафам.

Заповедники и национальные парки:
Въезд без разрешения в эти зоны запрещён. Нарушение может привести к штрафам или даже конфискации автомобиля.

Штрафы за нарушения:

  • Въезд в водоохранную зону — штраф от 3 000 до 4 500 рублей.

  • Нарушение противопожарных норм в лесах — штраф до 50 000 рублей.

  • Для юридических лиц штрафы могут составлять до 400 000 рублей.

  • Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации автомобиля.

Как избежать штрафов?

  • Планируйте поездки заранее, проверяя актуальную информацию на сайтах МЧС и местных администраций.

  • Отдыхайте только на официальных кемпингах и базах с оборудованными стоянками.

  • Избегайте парковки у водоёмов и въезда в лесные зоны на несанкционированных дорогах.

Зачем вводятся эти меры?

Основная цель новых правил — защита природы и предотвращение лесных пожаров. Автомобили могут разрушать почву, загрязнять водоёмы и способствовать эрозии. В последние годы увеличение числа лесных пожаров делает такие меры необходимыми для сохранения экосистемы и предотвращения катастроф.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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