С 7 марта всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин с такими фарами

В России вождение автомобиля с включенными фарами в дневное время — это обязательное требование ПДД, направленное на повышение безопасности на дорогах.

Несмотря на это, многие водители продолжают игнорировать этот пункт, считая его формальностью, и ездят без света или используют только противотуманные фары. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ разъяснил, почему важно соблюдать это правило и какие штрафы могут последовать за его нарушение.

Дневной свет: необходимость, а не формальность

Инспектор подчеркнул, что использование фар в дневное время — это не просто формальность, а важная мера, повышающая безопасность, особенно в условиях плохой видимости, например, в дождь или туман. Согласно пункту 19.5 ПДД, водитель обязан включать либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни (ДХО), чтобы повысить видимость своего автомобиля для других участников движения.

Нарушение этого требования влечет штраф в 500 рублей. Однако, если нарушение устранено оперативно, инспектор может ограничиться предупреждением.

Ближний свет: дорого и неудобно?

Владельцы автомобилей, не оснащенных ДХО, часто сталкиваются с неудобствами, связанными с постоянным включением ближнего света. Замена галогенных ламп может быть дорогой и трудоемкой процедурой, что подталкивает некоторых водителей к отказу от использования ближнего света в дневное время.

Противотуманные фары: законная альтернатива?

Инспектор отметил, что ПДД предусматривают альтернативу: в случае отсутствия ДХО можно использовать противотуманные фары (пункт 19.4). Это позволяет снизить затраты на замену ламп и экономить энергию, так как противотуманные фары обычно служат дольше.

Габаритные огни: недостаточно для безопасности

Использование только габаритных огней не соответствует требованиям ПДД. За это нарушение водителю грозит штраф в 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ.

Итог: безопасность прежде всего

Инспектор отметил, что соблюдение правил дорожного движения — это не только обязанность, но и залог безопасности. Включение дневных огней или ближнего света значительно улучшает видимость автомобиля, что снижает риск ДТП. Не стоит пренебрегать этим правилом, чтобы избежать штрафов и, что более важно, сохранить здоровье и жизнь на дорогах, сообщает progorod35.ru.