С 7 мая всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин именно с такими фарами
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Согласно пункту 19.5 Правил дорожного движения, в дневное время водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (ДХО) — если такие предусмотрены конструкцией автомобиля.
Это требование направлено на повышение видимости автомобиля и снижение аварийности — особенно в пасмурную погоду или при ограниченной видимости.
Можно ли включать противотуманные фары?
Да. Пункт 19.4 ПДД разрешает использовать противотуманные фары вместо ближнего света в светлое время суток.
Преимущества противотуманок:
- Меньше потребляют электроэнергии,
- Служат дольше,
- Не перегреваются даже при длительной езде.
Однако важно: противотуманные фары — альтернатива, а не замена всем осветительным приборам.
Что нельзя использовать?
Только габаритные огни — недопустимы в качестве дневного освещения.
Они не обеспечивают достаточной заметности автомобиля, особенно на трассах.
Какой штраф за нарушение
За езду без включённых фар днём — штраф 500 рублей (статья 12.20 КоАП РФ).
Если водитель сразу устранит нарушение по требованию инспектора — возможно ограничиться предупреждением.
Если нарушение произошло в тёмное время суток или в условиях плохой видимости — штраф может вырасти до 2 500 рублей.
Как действовать правильно
Включайте ближний свет фар или ДХО сразу после запуска двигателя.
Если используете противотуманные фары — убедитесь, что они исправны и правильно настроены.
Не надевайтесь только на автоматическое освещение — проверьте вручную.
Включённые фары днём — это не формальность, а требование безопасности. Использовать можно ближний свет, ДХО или противотуманные фары — но только не габариты. Это сбережёт не только деньги, но и жизни на дороге, сообщает progorod35.
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