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С 7 мая всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин именно с такими фарами

Согласно ПДД, водители обязаны включать фары да...

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Согласно пункту 19.5 Правил дорожного движения, в дневное время водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (ДХО) — если такие предусмотрены конструкцией автомобиля.

Это требование направлено на повышение видимости автомобиля и снижение аварийности — особенно в пасмурную погоду или при ограниченной видимости.

Можно ли включать противотуманные фары?

Да. Пункт 19.4 ПДД разрешает использовать противотуманные фары вместо ближнего света в светлое время суток.

Преимущества противотуманок:

  • Меньше потребляют электроэнергии,
  • Служат дольше,
  • Не перегреваются даже при длительной езде.

Однако важно: противотуманные фары — альтернатива, а не замена всем осветительным приборам.

Что нельзя использовать?

Только габаритные огни — недопустимы в качестве дневного освещения.

Они не обеспечивают достаточной заметности автомобиля, особенно на трассах.

Какой штраф за нарушение

За езду без включённых фар днём — штраф 500 рублей (статья 12.20 КоАП РФ).

Если водитель сразу устранит нарушение по требованию инспектора — возможно ограничиться предупреждением.

Если нарушение произошло в тёмное время суток или в условиях плохой видимости — штраф может вырасти до 2 500 рублей.

Как действовать правильно

Включайте ближний свет фар или ДХО сразу после запуска двигателя.

Если используете противотуманные фары — убедитесь, что они исправны и правильно настроены.

Не надевайтесь только на автоматическое освещение — проверьте вручную.

Включённые фары днём — это не формальность, а требование безопасности. Использовать можно ближний свет, ДХО или противотуманные фары — но только не габариты. Это сбережёт не только деньги, но и жизни на дороге, сообщает progorod35.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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