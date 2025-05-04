С 7 мая станут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С 7 мая 2025 года ГИБДД по всей стране усиливает проверки на дорогах. Водители обсуждают слухи: якобы, если зимой водитель одет не по сезону, это может стать поводом для проверки на алкоголь или даже для лишения прав. Разбираемся, что из этого правда, а что нет.

Усиленные рейды: да, но не за одежду

С начала весны 2025 года ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения. С 7 мая их количество увеличится. Инспекторам выданы дополнительные инструкции — обращать внимание на признаки опьянения.

Однако недостаточно тёплая одежда не является нарушением. Закон не содержит требований к внешнему виду водителя.

Почему обсуждают зимнюю одежду

Если водитель зимой одет слишком легко — например, в мороз без верхней одежды — это может вызвать у инспектора подозрения. Дело в том, что у людей, употребивших алкоголь, часто наблюдаются признаки, такие как:

покраснение лица;

расширенные сосуды;

ощущение жары.

Именно это и может побудить инспектора к дополнительной проверке, но сама одежда — не основание для штрафа или лишения прав.

Как проходят проверки

Никаких изменений в законах не произошло, но рейды стали более частыми. Внешность и поведение водителя могут быть лишь поводом для диалога.

Инспектор имеет право:

оценить поведение;

задать контрольные вопросы;

предложить пройти алкотест;

направить на медицинское освидетельствование при наличии оснований.

Отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За это предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Как избежать ненужных проблем

Несколько советов для водителей в условиях активных рейдов:

Одевайтесь по сезону. Это не требование закона, но поможет избежать подозрений.

Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Ни внешний вид, ни поведение не помогут это скрыть.

Ведите себя спокойно. Уважительное общение с инспектором упрощает процедуру проверки.

Знайте свои права. Вы имеете право вести видеозапись и требовать разъяснений.

Итог: слухи преувеличены

ГИБДД действительно усиливает контроль, но наказание за лёгкую одежду — это миф. Тем не менее, поведение и внешний вид могут стать поводом для проверки. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, садитесь за руль только в трезвом состоянии и соблюдайте правила.