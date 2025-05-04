С 7 мая станут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз
16.mchs.gov.ru
С 7 мая 2025 года ГИБДД по всей стране усиливает проверки на дорогах. Водители обсуждают слухи: якобы, если зимой водитель одет не по сезону, это может стать поводом для проверки на алкоголь или даже для лишения прав. Разбираемся, что из этого правда, а что нет.
Усиленные рейды: да, но не за одежду
С начала весны 2025 года ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения. С 7 мая их количество увеличится. Инспекторам выданы дополнительные инструкции — обращать внимание на признаки опьянения.
Однако недостаточно тёплая одежда не является нарушением. Закон не содержит требований к внешнему виду водителя.
Почему обсуждают зимнюю одежду
Если водитель зимой одет слишком легко — например, в мороз без верхней одежды — это может вызвать у инспектора подозрения. Дело в том, что у людей, употребивших алкоголь, часто наблюдаются признаки, такие как:
покраснение лица;
расширенные сосуды;
ощущение жары.
Именно это и может побудить инспектора к дополнительной проверке, но сама одежда — не основание для штрафа или лишения прав.
Как проходят проверки
Никаких изменений в законах не произошло, но рейды стали более частыми. Внешность и поведение водителя могут быть лишь поводом для диалога.
Инспектор имеет право:
оценить поведение;
задать контрольные вопросы;
предложить пройти алкотест;
направить на медицинское освидетельствование при наличии оснований.
Отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За это предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Как избежать ненужных проблем
Несколько советов для водителей в условиях активных рейдов:
Одевайтесь по сезону. Это не требование закона, но поможет избежать подозрений.
Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Ни внешний вид, ни поведение не помогут это скрыть.
Ведите себя спокойно. Уважительное общение с инспектором упрощает процедуру проверки.
Знайте свои права. Вы имеете право вести видеозапись и требовать разъяснений.
Итог: слухи преувеличены
ГИБДД действительно усиливает контроль, но наказание за лёгкую одежду — это миф. Тем не менее, поведение и внешний вид могут стать поводом для проверки. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, садитесь за руль только в трезвом состоянии и соблюдайте правила.
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