С 7 мая будут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз
ntr-24.ru
С 7 мая 2025 года ГИБДД усиливает контроль на дорогах. Водители обсуждают слухи: можно ли попасть под проверку из-за лёгкой зимней одежды?
Разбираемся, где правда, а где — миф.
Усиленные рейды — факт
С начала весны 2025 года ГИБДД активно выявляет пьяных за рулём.
С 7 мая число рейдов увеличится.
Инспекторы получили инструкции обращать внимание на внешние признаки опьянения.
Важно: закон не запрещает лёгкую одежду — требования к внешнему виду водителя не прописаны.
Почему обсуждают одежду?
Зимой водителя в футболке легко заподозрить в нетрезвости. Почему?
У пьяных людей часто наблюдаются покраснение кожи, ощущение жара, расширенные сосуды.
Лёгкая одежда на морозе — лишь повод для проверки, не причина для штрафа.
Что может сделать инспектор?
Инспектор не может оштрафовать за куртку, но может:
- Задать вопросы;
- Предложить пройти алкотест;
- Отправить на медосвидетельствование при наличии оснований.
Отказ от освидетельствования = штраф 30 000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года.
Как избежать проблем?
- Одевайтесь по сезону. Это не требование закона, но избавит от лишних вопросов.
- Не пейте перед поездкой.
- Ведите себя спокойно и уверенно.
- Знайте свои права: можно вести видеозапись и требовать объяснений.
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