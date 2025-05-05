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С 7 мая будут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С 7 мая в России стартуют усиленные рейды ГИБДД

ntr-24.ru

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С 7 мая 2025 года ГИБДД усиливает контроль на дорогах. Водители обсуждают слухи: можно ли попасть под проверку из-за лёгкой зимней одежды?

Разбираемся, где правда, а где — миф.

Усиленные рейды — факт

С начала весны 2025 года ГИБДД активно выявляет пьяных за рулём.

С 7 мая число рейдов увеличится.

Инспекторы получили инструкции обращать внимание на внешние признаки опьянения.

Важно: закон не запрещает лёгкую одежду — требования к внешнему виду водителя не прописаны.

Почему обсуждают одежду?

Зимой водителя в футболке легко заподозрить в нетрезвости. Почему?

У пьяных людей часто наблюдаются покраснение кожи, ощущение жара, расширенные сосуды.

Лёгкая одежда на морозе — лишь повод для проверки, не причина для штрафа.

Что может сделать инспектор?

Инспектор не может оштрафовать за куртку, но может:

  • Задать вопросы;
  • Предложить пройти алкотест;
  • Отправить на медосвидетельствование при наличии оснований.

Отказ от освидетельствования = штраф 30 000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года.

Как избежать проблем?

  • Одевайтесь по сезону. Это не требование закона, но избавит от лишних вопросов.
  • Не пейте перед поездкой.
  • Ведите себя спокойно и уверенно.
  • Знайте свои права: можно вести видеозапись и требовать объяснений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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