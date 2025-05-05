С 7 мая будут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С 7 мая 2025 года ГИБДД усиливает контроль на дорогах. Водители обсуждают слухи: можно ли попасть под проверку из-за лёгкой зимней одежды?

Разбираемся, где правда, а где — миф.

Усиленные рейды — факт

С начала весны 2025 года ГИБДД активно выявляет пьяных за рулём.

С 7 мая число рейдов увеличится.

Инспекторы получили инструкции обращать внимание на внешние признаки опьянения.

Важно: закон не запрещает лёгкую одежду — требования к внешнему виду водителя не прописаны.

Почему обсуждают одежду?

Зимой водителя в футболке легко заподозрить в нетрезвости. Почему?

У пьяных людей часто наблюдаются покраснение кожи, ощущение жара, расширенные сосуды.

Лёгкая одежда на морозе — лишь повод для проверки, не причина для штрафа.

Что может сделать инспектор?

Инспектор не может оштрафовать за куртку, но может:

Задать вопросы;

Предложить пройти алкотест;

Отправить на медосвидетельствование при наличии оснований.

Отказ от освидетельствования = штраф 30 000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года.

Как избежать проблем?