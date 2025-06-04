С 7 июня обязательно должно быть в каждом авто: вот зачем каждый водитель теперь обязан возить в салоне белое полотенце

Что означает белое полотенце на боковом зеркале автомобиля в США?

Белое полотенце, привязанное к боковому зеркалу автомобиля, — это негласный сигнал другим водителям, что у владельца автомобиля возникли проблемы, но помощь уже вызвана. Эта традиция особенно распространена в Северной Каролине и соседних штатах.

Истоки этого знака уходят в эпоху до появления смартфонов, когда использовали красные тряпки и другие менее надёжные способы сигнализации. Белое полотенце стало популярным, поскольку оно легко найти, хорошо заметно и не путается с аварийными сигналами.

Несмотря на наличие современных технологий, этот простой знак помогает избежать ложных вызовов эвакуаторов и ненужных остановок прохожих, экономя время и нервы водителей.

Хотя риск кражи полотенца минимален, многие автомобилисты комбинируют этот сигнал с замками и сигнализациями для повышения безопасности. Традиция постепенно распространяется по всей территории США и может стать новым стандартом на дорогах.