С 7 апреля выехавших за город начнут лишать прав: у водителей начнут искать этот предмет в багажнике
zr.ru
С началом охотничьего сезона водителей ждёт усиленный контроль, особенно за пределами города — вблизи водоёмов, лесов и охотничьих территорий.
Проверками займутся сотрудники охотнадзора. Особое внимание они будут уделять внедорожникам и микроавтобусам, замеченным в районе охотничьих угодий. Такие машины могут остановить и досмотреть.
Что проверяют:
Инспекторы будут следить, чтобы все соблюдали охотничье законодательство. При себе нужно иметь разрешения, если едете на охоту. А вот перевозить запрещённое оборудование — опасно. Под запрет попадают:
тепловизоры,
приборы ночного видения,
мощные фонари и другие подобные устройства.
Если такие приборы найдут без соответствующих документов, это может обернуться не только штрафом, но и лишением права на охоту.
Планируете поездку на природу?
Проверьте, всё ли в порядке с документами, и избегайте запрещённого снаряжения. Лучше заранее подготовиться, чем потом объясняться с инспекторами, пишет PRIMPESS.
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