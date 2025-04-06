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С 7 апреля выехавших за город начнут лишать прав: у водителей начнут искать этот предмет в багажнике

С началом охотничьего сезона водителей ждёт уси...

zr.ru

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С началом охотничьего сезона водителей ждёт усиленный контроль, особенно за пределами города — вблизи водоёмов, лесов и охотничьих территорий.

Проверками займутся сотрудники охотнадзора. Особое внимание они будут уделять внедорожникам и микроавтобусам, замеченным в районе охотничьих угодий. Такие машины могут остановить и досмотреть.

Что проверяют:

Инспекторы будут следить, чтобы все соблюдали охотничье законодательство. При себе нужно иметь разрешения, если едете на охоту. А вот перевозить запрещённое оборудование — опасно. Под запрет попадают:

  • тепловизоры,

  • приборы ночного видения,

  • мощные фонари и другие подобные устройства.

Если такие приборы найдут без соответствующих документов, это может обернуться не только штрафом, но и лишением права на охоту.

Планируете поездку на природу?

Проверьте, всё ли в порядке с документами, и избегайте запрещённого снаряжения. Лучше заранее подготовиться, чем потом объясняться с инспекторами, пишет PRIMPESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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