С 7 апреля выехавших за город начнут лишать прав: у водителей начнут искать этот предмет в багажнике

С началом охотничьего сезона водителей ждёт усиленный контроль, особенно за пределами города — вблизи водоёмов, лесов и охотничьих территорий.

Проверками займутся сотрудники охотнадзора. Особое внимание они будут уделять внедорожникам и микроавтобусам, замеченным в районе охотничьих угодий. Такие машины могут остановить и досмотреть.

Что проверяют:

Инспекторы будут следить, чтобы все соблюдали охотничье законодательство. При себе нужно иметь разрешения, если едете на охоту. А вот перевозить запрещённое оборудование — опасно. Под запрет попадают:

тепловизоры,

приборы ночного видения,

мощные фонари и другие подобные устройства.

Если такие приборы найдут без соответствующих документов, это может обернуться не только штрафом, но и лишением права на охоту.

Планируете поездку на природу?

Проверьте, всё ли в порядке с документами, и избегайте запрещённого снаряжения. Лучше заранее подготовиться, чем потом объясняться с инспекторами, пишет PRIMPESS.