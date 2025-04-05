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С 7 апреля выехавших за город будут лишать прав: у водителей станут искать этот предмет в багажнике

С началом сезона охоты автомобилистов ждёт усил...

nsk.aif.ru

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С началом сезона охоты автомобилистов ждёт усиленный контроль со стороны инспекторов. Особое внимание будет уделено тем, кто выезжает за город — на природу, к водоёмам и в лесные зоны.

По данным, проверки будут проводить сотрудники охотнадзора. Если транспортное средство будет замечено вблизи охотничьих угодий, особенно это касается микроавтобусов и внедорожников, возможен досмотр автомобиля.

Инспекторы будут следить за соблюдением охотничьего законодательства. Важно иметь при себе все необходимые разрешения и не перевозить запрещённое оборудование. Под особый контроль попадут устройства вроде тепловизоров, приборов ночного видения и мощных фонарей. Их незаконное использование может обернуться не только штрафом, но и лишением права на охоту.

Если планируете выезд на природу — будьте внимательны и соблюдайте правила, чтобы отдых не закончился проблемами, пишет PRIMPESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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