С 7 апреля выехавших за город будут лишать прав: у водителей станут искать этот предмет в багажнике
nsk.aif.ru
С началом сезона охоты автомобилистов ждёт усиленный контроль со стороны инспекторов. Особое внимание будет уделено тем, кто выезжает за город — на природу, к водоёмам и в лесные зоны.
По данным, проверки будут проводить сотрудники охотнадзора. Если транспортное средство будет замечено вблизи охотничьих угодий, особенно это касается микроавтобусов и внедорожников, возможен досмотр автомобиля.
Инспекторы будут следить за соблюдением охотничьего законодательства. Важно иметь при себе все необходимые разрешения и не перевозить запрещённое оборудование. Под особый контроль попадут устройства вроде тепловизоров, приборов ночного видения и мощных фонарей. Их незаконное использование может обернуться не только штрафом, но и лишением права на охоту.
Если планируете выезд на природу — будьте внимательны и соблюдайте правила, чтобы отдых не закончился проблемами, пишет PRIMPESS.
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