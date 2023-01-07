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· Регина Шигабетдинова

С 7 января все будет бесплатно: «Ашан» и «Леруа Мерлен» приняли решение для всех россиян

С 7 января все будет бесплатно: «Ашан» и «Леруа Мерлен» приняли решение для всех россиян

Фото: bloknot-samara.ru

Крупные иностранные сети гипермаркетов в России объявили о новом решении. Ретейлеры, магазины которых есть во многих крупных регионах нашей страны, заявили о введении новой возможности для своих покупателей: за счет этого граждане смогут получить любые товары в определенном случае абсолютно бесплатно, передает PRIMPRESS.

В частности, такой ход решили применить в сети гипермаркетов «Ашан». Речь идет о доставке продукции на дом или в офис. Многие граждане уже давно не ходят по магазинам, а предпочитают оформлять заказ себе домой, чтобы все самые нужные продукты привез курьер. А начиная с 7 января и до конца месяца россияне смогут освободить себя от оплаты доставки, если сумма заказа в «Ашане» составит от 2500 рублей и больше. Бесплатная доставка будет доступна по промокоду «январь».

Аналогичное решение приняли для покупателей и в сети гипермаркетов «Леруа Мерлен». Многие заказывают у этого ретейлера товары для дома, например, предметы мебели или же строительные материалы для ремонта квартиры. В ближайшее время получить все необходимые в этой сети магазинов товары россияне смогут бесплатно в том случае, если заказ будет оформлен в определенный гипермаркет, откуда покупку потом заберет сам человек.

Для того чтобы определить ближайший доступный магазин, понадобится ввести адрес на сайте сети, после чего программа уже покажет торговую точку, из которой будет удобнее всего забрать заказ, не заплатив за его сборку ни рубля.

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