С 6 июня обязательно должно быть в каждом авто: вот зачем каждый водитель теперь обязан возить в салоне белое полотенце
dzen.ru
Что означает белое полотенце на боковом зеркале автомобиля в США?
Белое полотенце, привязанное к боковому зеркалу автомобиля, — негласный сигнал другим водителям, что у владельца проблемы, но помощь уже вызвана. Эта традиция особенно распространена в Северной Каролине и соседних штатах.
Истоки знака уходят в эпоху до смартфонов, когда использовали красные тряпки и другие методы, менее надёжные. Белое полотенце легко найти, оно хорошо заметно и не путается с аварийными сигналами.
Несмотря на современные технологии, этот простой знак помогает избежать ложных вызовов эвакуаторов и ненужных остановок прохожих, экономя время и нервы на дороге.
Хотя риск кражи полотенца минимален, многие водители сочетают этот сигнал с замками и сигнализациями для безопасности. Традиция постепенно распространяется по США и может стать обычным дорожным знаком.
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