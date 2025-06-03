С 6 июня обязательно должно быть в каждом авто: вот зачем каждый водитель теперь обязан возить в салоне белое полотенце

Что означает белое полотенце на боковом зеркале автомобиля в США?

Белое полотенце, привязанное к боковому зеркалу автомобиля, — негласный сигнал другим водителям, что у владельца проблемы, но помощь уже вызвана. Эта традиция особенно распространена в Северной Каролине и соседних штатах.

Истоки знака уходят в эпоху до смартфонов, когда использовали красные тряпки и другие методы, менее надёжные. Белое полотенце легко найти, оно хорошо заметно и не путается с аварийными сигналами.

Несмотря на современные технологии, этот простой знак помогает избежать ложных вызовов эвакуаторов и ненужных остановок прохожих, экономя время и нервы на дороге.

Хотя риск кражи полотенца минимален, многие водители сочетают этот сигнал с замками и сигнализациями для безопасности. Традиция постепенно распространяется по США и может стать обычным дорожным знаком.