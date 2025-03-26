С 5 мая - все: еще один популярный мессенджер навсегда уходит из РФ
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5 мая 2025 года станет последним днем для одного из самых знаковых мессенджеров начала XXI века — Skype.
Microsoft, владелец сервиса с 2011 года, официально объявила о его закрытии, отдавая предпочтение более современной платформе Teams.
История и популярность Skype:
Запущенный в 2003 году, Skype быстро стал революционным инструментом в мире интернет-коммуникаций, предоставив пользователям возможность совершать международные звонки бесплатно или по минимальным тарифам. Однако с появлением таких сервисов, как Zoom, Google Meet и FaceTime, популярность Skype начала снижаться.
Переход на Microsoft Teams:
Microsoft рекомендует пользователям перейти на Teams, обещая упрощенный процесс миграции. Аккаунты и история переписок будут автоматически перенесены, а те, кто выберет иной путь, смогут экспортировать свои данные. Teams предложит более широкие возможности для коммуникаций и совместной работы.
Реакция общественности:
Новость о закрытии вызвала ностальгию среди многих пользователей, которые вспоминают Skype как незаменимый инструмент своего времени, особенно для международных студентов и тех, кто далеко от дома.
Закрытие Skype символизирует смену эпох в технологиях интернет-коммуникаций. Перед пользователями открывается выбор: принять новшества Microsoft Teams или искать альтернативные решения.
Независимо от выбора, Skype останется важной частью истории цифровой коммуникации, сообщает progorod43.
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