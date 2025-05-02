С 5 мая - теперь недоступен: этот популярный мессенджер неожиданно прощается с россиянами

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С 5 мая 2025 года Skype прекращает работу: как ...

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С 5 мая 2025 года Skype прекращает работу: как перейти на Microsoft Teams

Skype — один из первых интернет-сервисов для звонков и видеосвязи — уходит в историю. Microsoft объявила, что с 5 мая 2025 года поддержка платформы официально прекращается. Это событие символизирует завершение целой эпохи в мире цифровых коммуникаций.

Почему Skype перестал быть актуален?

Когда-то Skype был настоящей революцией: с 2003 года он позволял бесплатно звонить через интернет и быстро стал популярным во всём мире. Но с тех пор рынок сильно изменился. Пользователи стали требовать больше удобства, интеграции и новых функций — и именно здесь Skype не справился с конкуренцией.

На смену пришли Zoom, Google Meet, FaceTime, а сама Microsoft сделала ставку на Teams — более гибкую и функциональную платформу для общения и работы.

Что предлагает Microsoft взамен?

Пользователям Skype теперь предлагают перейти на Microsoft Teams. Это современный инструмент для общения, который уже активно используется в компаниях, школах и даже среди частных пользователей.

Преимущества Teams:

  • Поддержка больших видеоконференций

  • Удобный обмен файлами

  • Интеграция с Word, Excel, Outlook и другими сервисами Microsoft

  • Поддержка чатов, каналов и совместной работы в реальном времени

Переход обещают сделать простым

Microsoft уверяет, что переход с Skype на Teams будет максимально удобным:

  • Контакты и переписка перенесутся автоматически

  • Пользователи получат инструкции и поддержку

  • В интерфейсе Teams появятся привычные функции Skype

Пользователи прощаются с ностальгией

После объявления о закрытии Skype в соцсетях начали вспоминать, как с его помощью общались с близкими, звонили за границу или проходили первые видеособеседования. Для многих Skype стал символом цифровой эпохи 2000-х.

Что дальше?

С мая 2025 года Skype больше не будет получать обновлений и поддержки. Тем, кто продолжает им пользоваться, стоит заранее установить Microsoft Teams, чтобы не остаться без связи, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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