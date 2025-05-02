С 5 мая - теперь недоступен: этот популярный мессенджер неожиданно прощается с россиянами

С 5 мая 2025 года Skype прекращает работу: как перейти на Microsoft Teams

Skype — один из первых интернет-сервисов для звонков и видеосвязи — уходит в историю. Microsoft объявила, что с 5 мая 2025 года поддержка платформы официально прекращается. Это событие символизирует завершение целой эпохи в мире цифровых коммуникаций.

Почему Skype перестал быть актуален?

Когда-то Skype был настоящей революцией: с 2003 года он позволял бесплатно звонить через интернет и быстро стал популярным во всём мире. Но с тех пор рынок сильно изменился. Пользователи стали требовать больше удобства, интеграции и новых функций — и именно здесь Skype не справился с конкуренцией.

На смену пришли Zoom, Google Meet, FaceTime, а сама Microsoft сделала ставку на Teams — более гибкую и функциональную платформу для общения и работы.

Что предлагает Microsoft взамен?

Пользователям Skype теперь предлагают перейти на Microsoft Teams. Это современный инструмент для общения, который уже активно используется в компаниях, школах и даже среди частных пользователей.

Преимущества Teams:

Поддержка больших видеоконференций

Удобный обмен файлами

Интеграция с Word, Excel, Outlook и другими сервисами Microsoft

Поддержка чатов, каналов и совместной работы в реальном времени

Переход обещают сделать простым

Microsoft уверяет, что переход с Skype на Teams будет максимально удобным:

Контакты и переписка перенесутся автоматически

Пользователи получат инструкции и поддержку

В интерфейсе Teams появятся привычные функции Skype

Пользователи прощаются с ностальгией

После объявления о закрытии Skype в соцсетях начали вспоминать, как с его помощью общались с близкими, звонили за границу или проходили первые видеособеседования. Для многих Skype стал символом цифровой эпохи 2000-х.

Что дальше?

С мая 2025 года Skype больше не будет получать обновлений и поддержки. Тем, кто продолжает им пользоваться, стоит заранее установить Microsoft Teams, чтобы не остаться без связи, сообщает источник.