С 5 мая - теперь недоступен: этот популярный мессенджер неожиданно прощается с россиянами
ferra.ru
С 5 мая 2025 года Skype прекращает работу: как перейти на Microsoft Teams
Skype — один из первых интернет-сервисов для звонков и видеосвязи — уходит в историю. Microsoft объявила, что с 5 мая 2025 года поддержка платформы официально прекращается. Это событие символизирует завершение целой эпохи в мире цифровых коммуникаций.
Почему Skype перестал быть актуален?
Когда-то Skype был настоящей революцией: с 2003 года он позволял бесплатно звонить через интернет и быстро стал популярным во всём мире. Но с тех пор рынок сильно изменился. Пользователи стали требовать больше удобства, интеграции и новых функций — и именно здесь Skype не справился с конкуренцией.
На смену пришли Zoom, Google Meet, FaceTime, а сама Microsoft сделала ставку на Teams — более гибкую и функциональную платформу для общения и работы.
Что предлагает Microsoft взамен?
Пользователям Skype теперь предлагают перейти на Microsoft Teams. Это современный инструмент для общения, который уже активно используется в компаниях, школах и даже среди частных пользователей.
Преимущества Teams:
Поддержка больших видеоконференций
Удобный обмен файлами
Интеграция с Word, Excel, Outlook и другими сервисами Microsoft
Поддержка чатов, каналов и совместной работы в реальном времени
Переход обещают сделать простым
Microsoft уверяет, что переход с Skype на Teams будет максимально удобным:
Контакты и переписка перенесутся автоматически
Пользователи получат инструкции и поддержку
В интерфейсе Teams появятся привычные функции Skype
Пользователи прощаются с ностальгией
После объявления о закрытии Skype в соцсетях начали вспоминать, как с его помощью общались с близкими, звонили за границу или проходили первые видеособеседования. Для многих Skype стал символом цифровой эпохи 2000-х.
Что дальше?
С мая 2025 года Skype больше не будет получать обновлений и поддержки. Тем, кто продолжает им пользоваться, стоит заранее установить Microsoft Teams, чтобы не остаться без связи, сообщает источник.
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